Monetize Ad: Nije tačno da se Brković trebao sastati s uhapšenim Hamadijem, nisu u poslovnoj, ličnoj ili bilo kakvoj drugoj vezi

Nakon što je "Avaz"" prenio tekst kolega s portala "Istraga.ba" o tome da je u Sarajevu uhapšen Anas Hamadi, koji u BiH gradi luksuzno naselje, oglasili su se iz kompanije Monetize Ad te negirali navode iz teksta o poveznici uhapšene osobe s vlasnikom ove kompanije Ajdinom Brkovićem.

Njegov demanti u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Povodom teksta objavljenog na portalu Avaz.ba dana 17. maja 2026. godine pod naslovom „U Sarajevu uhapšen Anas Hamadi, 'biznismen' iz Dubaija koji u BiH gradi luksuzno naselje Gulfland: Osumnjičen za krijumčarenje kokaina u Berlinu" (autor potpisan kao Z. V.), a u skladu sa odredbama člana 6. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, te odredbama Kodeksa za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini Vijeća za štampu i online medije BiH, ovim putem dostavljamo demant uz zahtjev da se objavi u cijelosti, na istom mjestu i u istom formatu, te u zakonom predviđenom roku.

U spornom tekstu, koji je u cijelosti preuzet sa portala Istraga.ba, pozivanjem na nedefinisane „informacije Istrage" navodi se: „Prema informacijama Istrage, Anas Hamadi se u Sarajevu trebao sastati sa Ajdinom Brkovićem, vlasnikom kompanije Monetize kojeg je MUP RS-a ranije prijavio zbog krivičnog djela prevara i obmana pri poslovanju."

Ova konstatacija je u potpunosti neistinita, paušalna i predstavlja klasičnu senzacionalističku konstrukciju čiji je očiti cilj nanošenje štete poslovnom i ličnom ugledu kompanije Monetize Ad d.o.o. Sarajevo i njenog vlasnika Ajdina Brkovića. Posebno naglašavamo da, prema članu 6. Zakona o zaštiti od klevete FBiH i ustaljenoj sudskoj praksi, činjenica da je tekst preuzet od drugog medija ni na koji način ne oslobađa redakciju Avaza odgovornosti za njegov sadržaj – urednička procjena i obaveza provjere informacija prije objave ne mogu se prenijeti na izvorni portal.

Prije svega, neophodno je istaći da je ispravan naziv kompanije Monetize Ad d.o.o., a ne „Monetize", kako se to u tekstu navodi – propust koji već sam po sebi otkriva nivo provjere informacija prije njihovog plasiranja u javnost, kako kod izvornog portala, tako i kod redakcije Avaza koja je tekst objavila bez ijedne intervencije. Što se same suštine tiče: protiv gospodina Ajdina Brkovića nikada nije podignuta optužnica, niti je on pravosnažno proglašen krivim za bilo koje krivično djelo – ni za „prevaru i obmanu pri poslovanju", ni za bilo šta drugo. U skladu sa članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te ustavnim garancijama Bosne i Hercegovine, na gospodina Brkovića se primjenjuje pretpostavka nevinosti, koju je redakcija Avaza bila dužna poštivati. Bez navođenja datuma, broja predmeta, postupajućeg tužilaštva ili bilo kakvog procesnog epiloga, u javnost je plasirana formulacija koja kod čitalaca svjesno stvara sliku osobe povezane sa kriminalom – a u stvarnosti ne postoji niti jedan pravosnažni akt nadležnih organa koji bi takvu predstavu opravdao. Selektivno pominjanje navodne prijave od prije više godina, bez ikakvog konteksta i bez procesnog ishoda koji slijedi, ne predstavlja novinarstvo – predstavlja etiketiranje.

Jednako neistinit je i navod da se Anas Hamadi u Sarajevu „trebao sastati" sa gospodinom Brkovićem. Nikakav takav sastanak nije bio dogovoren niti planiran, gospodin Brković nije u poslovnoj, ličnoj ili bilo kakvoj drugoj vezi sa Anasom Hamadijem, niti kompanija Monetize Ad ima ikakvih dodirnih tačaka sa kompanijom Gulfland, odnosno projektom Gulfland Residence Sarajevo. Objavljivanjem te konstrukcije, ime gospodina Brkovića i kompanije Monetize Ad dovedeno je u asocijativnu vezu sa hapšenjem stranog državljanina osumnjičenog za izuzetno teška krivična djela krijumčarenja narkotika – iako za takvu vezu ne postoji nikakvo činjenično utemeljenje.

Kompanija Monetize Ad posluje u Bosni i Hercegovini u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, uredno izmiruje sve obaveze prema državi i zaposlenima, i njeno poslovanje je transparentno i u svakom trenutku otvoreno za uvid nadležnim institucijama. Tražimo od redakcije portala Avaz.ba da, pored objavljivanja ovog demanta u cijelosti, iz originalnog članka bez odlaganja ukloni sporni dio koji se odnosi na Ajdina Brkovića i kompaniju Monetize Ad, te da objavi javno izvinjenje zbog nanesene štete. U suprotnom, kompanija Monetize Ad d.o.o. i Ajdin Brković zadržavaju sva prava - naveli su iz kompanije Montize Ad.