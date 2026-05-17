Obilježena godišnjica ubistva fudbalera Sarajeva Želimira Vidovića Kelija

Prije 34 godine Sarajevo je izgubilo jednog od svojih najistaknutijih sportista i velikog čovjeka. Želimir Vidović Keli, nekadašnji fudbaler Sarajeva, ubijen je nakon što je iz opkoljene Dobrinje prevezao ranjene sugrađane do bolnice. Na povratku su ga u Nedžarićima zaustavile neprijateljske snage i usmrtile.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 1996. godine na Stupu, a ukopan je 5. juna 2004. na Gradskom groblju Bare, i to u dresu Sarajeva, prema želji njegove porodice.

Na godišnjicu njegove smrti, porodica, prijatelji i bivši saigrači okupljaju se kako bi odali počast čovjeku koji je izgubio život spašavajući druge, ali je ostao trajno upamćen kao simbol hrabrosti i ljudskosti.

Nekadašnji trener Abdulah Bogilović prisjetio se njegovih početaka, ističući da je već na prvoj utakmici pokazao veliko samopouzdanje i dominaciju na terenu, zbog čega je brzo prešao u Sarajevo, gdje je stekao poštovanje kao igrač, ali i kao čovjek i patriota.

Iako je imao uspješnu sportsku karijeru, njegova ljudska veličina nadmašila je sportske uspjehe. U maju 1992. godine odlučio je pomoći ranjenima i, uprkos granatiranju, prevesti ih do bolnice Koševo, ali je na povratku ubijen.

Njegov bivši saigrač Velija Katica naglasio je da je Keli bio izuzetna osoba – tih i nenametljiv, ali snažno prisutan i kao fudbaler i kao čovjek, zbog čega i danas izaziva ponos kod onih koji su ga poznavali.

Porodica Vidović zahvalila se svima koji i dalje čuvaju sjećanje na njega, dok njegovo ime danas nose glavna ulica u Dobrinji i teren trening centra Sarajeva u Butmiru, a o njegovom životu snimljen je i dokumentarni film.