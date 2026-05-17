Općinski sud u Visokom: Sudija Savić nije počinio prekršaj, izuzet je da bi se spriječila percepcija pristrasnosti postupka

Općinski sud u Visokom negirao je navode objavljene u našem tekstu da je njihov sudija Miroslav Savić izuzet s predmeta zbog prekršaja koji je počinio.

- Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, dana 16. maja 2026. godine, pod naslovom „Sudija izuzet s predmeta: govorio optuženom da će uzalud tražiti izuzeće i da će zahtjev biti odbijen, pa izbacio to iz zapisnika“, radi istinitog informisanja javnosti, ukazujemo da su u navedenom tekstu iznesene netačne i neprovjerene informacije. Netačni su navodi da je sudija Miroslav mijenjao sadržaj prepisa tonskog zapisa ročišta na način da je izostavio određene riječi radi izbjegavanja svoje disciplinske odgovornosti, kako se to insinuira u objavljenom tekstu.

Naime, tokom održavanja ročišta vrši se tonsko snimanje toka ročišta od strane daktilografa, nakon čega se, po završetku ročišta, daktilograf zadužuje za preslušavanje tonskog zapisa i izradu prepisa u Word dokumentu. Nakon sačinjavanja prepisa, zapisnik se evidentira i pohranjuje u CMS sistem od strane daktilografa. Dakle, sudija ne vrši tehničku obradu niti samostalno sačinjava prepis tonskog zapisa, zbog čega su tvrdnje iznesene u predmetnom tekstu netačne i dovode javnost u zabludu. Smatramo da je objavljivanjem ovakvih neprovjerenih informacija nanesena šteta ugledu suda i sudije koji se spominje u tekstu, zbog čega zahtijevamo objavu ovog demantija u skladu sa pravilima profesionalnog i objektivnog informisanja javnosti - naveli su iz Općinskog suda.

Nakon toga smo zamolili za dodatno pojašnjenje zašto je sudija, ipak, izuzet, ukoliko nije počinio prekršaj, a dobili smo sljedeći odgovor:

- U vezi sa dodatnim upitom redakcije pojašnjavamo da odluka o izuzeću sudije Miroslava Savića nije donesena zbog utvrđene disciplinske odgovornosti niti zbog navoda o izmjeni zapisnika, već radi očuvanja povjerenja javnosti u nepristrasnost i pravičnost sudskog postupka. Naime, u konkretnom slučaju kolegij sudija je cijenio da je nužno spriječiti bilo kakvu mogućnost percepcije pristrasnosti ili narušavanja pravičnosti postupka, te je stoga odlučeno da sudija Miroslav Savić bude izuzet iz daljnjeg postupanja u predmetu, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Pri tome je uzeto u obzir da su određene izjave sudije mogle biti shvaćene kao prejudiciranje odluka kolegija sudija, što objektivno može izazvati sumnju u nepristrasnost postupanja, kao i uticati na dignitet suda i povjerenje javnosti u sudsku vlast. Također ističemo da je zapisnik sa ročišta sačinio daktilograf, koji je nakon preslušavanja tonskog zapisa isti evidentirao i pohranio u CMS sistem. Zapisnik je naveden u obrazloženju odluke isključivo iz razloga što je upravo takav zapisnik u trenutku odlučivanja o izuzeću bio pohranjen u elektronskoj formi u sistemu, a sve u cilju zaštite integriteta postupka. Navedeni zapisnik nije bio od uticaja na donošenje odluke o izuzeću, niti je odluka zasnovana na tvrdnjama o navodnoj izmjeni zapisnika.