Video / Nevjerovatni prizori iz okoline Bugojna: Medvjed šeće svega nekoliko metara pored kuća

U posljednje vrijeme širom Bosne i Hercegovine sve su češći susreti mještana s medvjedima, uključujući i ženke s mladuncima, koje se sve više približavaju naseljenim područjima. Nakon slučajeva u Jablanici, Hadžićima i Konjicu, gdje je viđena medvjedica s tri mladunca, novi snimak zabilježen je u okolini Bugojna, tačnije u Zanesovićima, gdje je životinja viđena vrlo blizu kuća.

Stručnjaci upozoravaju da je u slučaju susreta s medvjedom najvažnije ostati smiren, ne bježati i izbjeći nagle pokrete, te se kretati utvrđenim stazama i po mogućnosti u grupi, uz pravljenje buke kako bi životinja na vrijeme primijetila ljude i udaljila se.

Također se navodi da su se promijenile navike medvjeda, pa se sve češće zadržavaju aktivni tokom cijele godine, bez uobičajenog zimskog mirovanja. Kao razlog se najčešće spominju blaže zime i klimatske promjene, a zbog potrage za hranom sve češće prilaze pčelinjacima, štalama i naseljima.