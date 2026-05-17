SDA KS žestoko prozvala Trojku: Ko danas zaista upravlja Kantonom Sarajevo?

Kantonalni odbor SDA KS poručio je da tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u Sarajevu javnost još nema potpune i jasne odgovore u uzrocima nesreće, da nema političke odgovornosti, nema ozbiljne rekonstrukcije sistema,nema ni elementarnog osjećaja hitnosti.

- Umjesto toga, građani gledaju nastavak političkog improviziranja i sračunato nastojanje da se odgovornost relativizira ili razvlači do u beskonačnost. Direktor GRAS-a ostaje direktor. Ministar saobraćaja Adnan Šteta ostaje ministar. Premijer Nihad Uk podnosi ostavku, ali Vlada nastavlja djelovati u tehničkom mandatu, bez novog političkog dogovora i bez stvarne rekonstrukcije izvršne vlasti. Ovih je dana predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić praktično potvrdila ono na šta KO SDA Sarajevo upozorava od početka. Dakle, unutar vladajuće većine nije postojala politička volja da se nakon tragedije napravi ozbiljan rez.

Prema njenim riječima, Naša stranka je tražila imenovanje novih ministara i rekonstrukciju Vade, ali su to odbili NIP i SDP, odnosno Elmedin Konaković i Adnan Šteta. To potpuno mijenja politički kontekst cijelog slučaja. Riječ je, dakle, o svjesnoj političkoj odluci da se ne otvara pitanje pune odgovornosti i stvarne promjene ljudi koji niz godina upravljaju sistemom. U slučaju ministra Štete to je gotovo osam godina. Danas je posve deplasirano govoriti o “moralnom činu” premijera u ostavci. Moralna odgovornost bez stvarne političke odgovornosti ostaje samo simbolična gesta bez suštinskih posljedica. Još je paradoksalnije da premijer u ostavci poziva opoziciju da formira novu Vladu, dok upravo postojeća većina mjesecima odbija mogućnost formiranja nove izvršne vlasti. Time se pokušava prebaciti teret političke krize na opoziciju. Premda je svima jasno da odgovornost za stanje u Kantonu Sarajevo snose oni koji upravljaju institucijama, javnim preduzećima i resorima.

Zato, građani imaju pravo postaviti nekoliko jednostavnih pitanja: Kako je moguće da ni nakon tri mjeseca nema pune istine o uzrocima nesreće? Kakav je smisao “moralne odgovornosti” ako sistem i ljudi u njemu ostaju isti?

Naposljetku, ko danas zaista upravlja Kantonom Sarajevo dok Vlada djeluje u tehničkom mandatu i bez jasnog političkog legitimiteta? I, ovdje nije riječ samo o jednoj nesreći koja je tek vrh ledenog brijega. Riječ je o načinu ponašanja vlasti i njihovog razumijevanja demokratije kao švedskog stola: tragedija se dogodi, javnost bude šokirana nekoliko dana, političari govore o odgovornosti, a onda sistem nastavi funkcionirati nepromijenjen. Gospodo iz vlasti, ovo je pitanje političke odgovornosti, institucionalne ozbiljnosti i odnosa vlasti prema građanima i ljudskom životu kao takvom - poručili su.