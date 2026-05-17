U okviru manifestacije "Dani Gračanice" u MZ Lohinja Donja otvorena "Spomen-soba"

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani Gračanice“, danas je obilježen Dan Mjesne zajednice Lohinja Donja, dan kada su pale prve žrtve napadom srpskih neprijatelja sa Ozrena i kada su živote izgubili Sabrija Ahmetašević i Amir Smailbašić. Tih majskih dana, ovo naselje koje se pretežno prostire uz magistralni put Tuzla–Doboj bilo je izloženo stalnim granatiranjima sa Ozrena, o čemu svjedoči i dokumentarni film koji je prikazan na obilježavanju Dana MZ.

– Ovo je naselje vrijednih i složnih ljudi, dobrih poljoprivrednika. Bili smo napadnuti i od strane Ozrena, planine koja je udaljena dva kilometra, a na sjeveru smo imali Lohinju Gornju. Branili smo se i odbranili, u odbrani našeg naselja pali su šehidi kojima smo u znak sjećanja podigli spomen-obilježja i spomen-ploče svim našim braniteljima. Obilježavamo Dan šehida. Tim povodom smo danas pored državne zastave na jarbolu Doma kulture podigli zastavu sa ljiljanima. Otvorili smo i spomen-sobu, iz koje će se širiti istina o našoj časnoj odbrani. U ovo vrijeme završetak novosagrađene područne škole, u kojoj će naša djeca sticati znanje, je i projekat vodosnabdijevanja – kazao je predsjednik MZ Lohinja Donja, vrijedni aktivista Mersed Šestan.

Na skupu se obratio i Hazim Vikalo, ratni predsjednik Predsjedništva Gračanice, te je istakao saradnju vojnog i civilnog sektora u odbrani 1992–1995. godine.

– Mi smo na vrijeme spoznali šta nam se sprema, pa smo poduzeli pripreme za odbranu. Mještanima Lohinje Donje, Donje Orahovice, Miričine i Stjepan Polja, smještenih pored ovog magistralnog puta, tih majskih dana nije bilo lahko, jer su ovim putem prolazile kolone srbijanskih rezervista za Hrvatsku, sve dok nisu bili zaustavljeni i usmjereni na Ozren. Istovremeno smo pomagali odbranu slobodnih teritorija Doboj Istoka, ali i Gradačca i Brčkog – naglasio je Vikalo.

Na kraju se obratio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, te je podcrtao da su u današnje vrijeme najvažniji projekti ljudskost, poštivanje komšije, uvažavanje i poštenje ljudi.

– Tim vrijednostima trebamo učiti djecu i našu omladinu, kako oni ne bi doživljavali ratne strahote i otvarali spomen-sobe, već da žive u miru u našoj lijepoj domovini BiH – rekao je Džebo.