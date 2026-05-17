Građani Sočkovca održali referendum: Poslali jasnu poruku protiv rudarenja metala na Ozrenu

U mjesnoj zajednici Sočkovac u općini Petrovo danas je bio raspisan referendum, gdje su građani pitani da li su za provođenje geoloških istraživanja na ovoj lokaciji.
Na referendum je izašlo 390 glasača, a od toga su čak 382 bila protiv rudarenja metala koje se najavljuje na ovoj lokaciji.
Prema riječima Slobodana Šarića, ovim su mještani Sočkovca nedvosmisleno na najdemokratskiji način rekli šta misle o rudarenju u svom mjestu.
Inače, i prije četiri godine bijeljinska kompanija „Lykos Metal Balkans” je na području Sočkovca započela geološka istraživanja na metale, čemu su se Sočkovljani oštro suprotstavili, više puta protestujući, pa su radovi obustavljeni.
Onda su u Ministarstvu energetike i rudarstva RS izmijenili Zakon o geološkim istraživanjima, čime su lokalne zajednice proglašene nenadležnim u odlučivanju po ovim pitanjima.
I pored toga, na sjednici SO Petrovo u aprilu je donesena jednoglasna odluka da rudarenja na području Petrova, pa time i u Sočkovcu, neće biti.
Odluka o provođenju referenduma bila je logičan potez, a rezultati glasanja su sada mještanima dali mogućnost da 22. maja, kada je kompanija najavila geološke istražne radove na području Petrova–Sočkovca, kako su rekli, stanu u odbranu svoje teritorije, jer kako su naveli na brojnim plakatima: „Ozren nije na prodaju”.
Mještanima su se zdušno priključila ekološka udruženja „Ozrenski studenac”, „Čuvari Ozrena” i „Gostilj Ozren”.