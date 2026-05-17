Građani Sočkovca održali referendum: Poslali jasnu poruku protiv rudarenja metala na Ozrenu

U mjesnoj zajednici Sočkovac u općini Petrovo danas je bio raspisan referendum, gdje su građani pitani da li su za provođenje geoloških istraživanja na ovoj lokaciji.

Na referendum je izašlo 390 glasača, a od toga su čak 382 bila protiv rudarenja metala koje se najavljuje na ovoj lokaciji.

Prema riječima Slobodana Šarića, ovim su mještani Sočkovca nedvosmisleno na najdemokratskiji način rekli šta misle o rudarenju u svom mjestu.