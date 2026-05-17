PREDSJEDNIK SDS-A

Blanuša: Nisam spreman prepustiti kandidaturu Stanivukoviću!

Narod je bio optimističan, želio je promjenu i to se pokazalo i kroz ovaj dobar rezultat, rekao je

Branko Blanuša. Hayat

S. S.

prije 28 minuta

Profesor Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, po mnogim analitičarima vrlo prijatno iznenađenje prošlih prijevremenih izbora za predsjednika RS, bio je gost emisije „Istraga sedmice“.

Predstavnici dijela opozicije u RS, poput Nebojše Vukanovića ili Igora Crnatka, često naglašavaju da, da nije bilo izborne krađe, profesor Blanuša bi bio pobjednik tih izbora. Na talasu tako dobrog rezultata i neke drugačije atmosfere u odnosu na režim Milorada Dodika, upravo su ova dva predsjednika opozicionih stranaka insistirala da pred predstojeće izbore u oktobru ove godine predsjednik SDS-a Branko Blanuša ponovo bude kandidat ujedinjene opozicije za predsjednika RS. Takvu odluku su donijela i odgovarajuća tijela ove stranke, pa je izgledalo da će tako i biti. Ipak, u dijelu javnosti sada postoji velika zabuna zbog vrlo jasne i gotovo agresivne ambicije predsjednika novoformirane stranke „Sigurna Srpska“ i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da upravo on bude kandidat ujedinjene opozicije RS za predsjednika ovog entiteta. O ovoj situaciji, njegovim očekivanjima pred izbore, ukupnim političkim odnosima, ali i razlozima zaustavljenog evropskog puta Bosne i Hercegovine te drugim političkim aktuelnostima, u večerašnjem izdanju emisije „Istraga sedmice“ na Hayat televiziji govorio je profesor Branko Blanuša, predsjednik SDS-a i njihov kandidat za predsjednika RS, koji je na početku prenio svoje utiske o važnosti rezultata sa posljednjih izbora.

- Iskreno govoreći, iznenadili su me ti rezultati na prošlim izborima. Od početka objave kandidature, kako je vrijeme prolazilo, a ja sam prošao puno toga, uključujući i 12.000 kilometara, vidio sam raspoloženje naroda i želju za promjenom. Narod je bio optimističan, želio je promjenu i to se pokazalo i kroz ovaj dobar rezultat. Ne bih se vraćao na to kako je izgledao izborni dan, ali možemo reći da je bio vrlo dobar rezultat, ali ne i dovoljno dobar - kaže Blanuša. 

Dodaje da sebe do sada nije vidio kao profesionalnog političara.

- Sve ima svoju lošu i dobru stranu. Ja do sada sebe nisam vidio kao karijernog političara. Situacija u SDS-u, nešto što se moglo očekivati radi kreiranja dobre atmosfere nakon takvih izbornih rezultata, a i kako bi se sve strane unutar SDS-a pomirile i dovele za isti stol, pa sam tako izabran za predsjednika SDS-a.

Naravno, jedno od ključnih pitanja bilo je i status Blanuše kao kandidata ujedinjene opozicije za predsjednika RS, o čemu je predsjednik SDS-a rekao:

- Ja jesam kandidat i ja ću to biti jer je to zvanična odluka rukovodstva SDS-a, njenog Glavnog odbora i dakle ključnih institucija SDS-a. Ja sam dakle kandidat ispred stranke. Sjetit ćete se da je predsjednik GO SDS-a Jovica Radulović nakon sjednice ponovio zaključak sjednice da su se podržale sve prethodno donesene odluke i da sam ja kandidat za predsjednika RS. I ovako to moram reći: ja jesam kandidat SDS-a za predsjednika RS, ali nisam još uvijek kandidat opozicije za tu funkciju. Insistirat ću na tome da SDS kao najveća opoziciona stranka i ona koja ima najveći broj odbornika, načelnika i poslanika ima kandidata za predsjednika RS. U političkom životu smo se navikli na jedan drugačiji način komunikacije. Ja bih, ako i dalje budem u prilici, želio da u društvu shvatimo da se ne pita jedan čovjek ili pojedinac. Zna se šta su nadležnosti predsjednika i ja naravno imam svoj stav, ali odluke donose organi stranke, kao što se odluke donose na nivou institucija u entitetima i na nivou BiH. To je onaj pravi način na koji trebaju da se donose odluke. Dakle, nije to odluka Branka Blanuše nego je to odluka organa SDS-a. To ima neuporedivo veću težinu i organi su me podržali. Te odluke su iznad mene - naglašava Blanuša.

# ISTRAGA SEDMICE
# BRANKO BLANUŠA
