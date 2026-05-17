Blanuša: Nisam spreman prepustiti kandidaturu Stanivukoviću!

Profesor Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, po mnogim analitičarima vrlo prijatno iznenađenje prošlih prijevremenih izbora za predsjednika RS, bio je gost emisije „Istraga sedmice“.

Predstavnici dijela opozicije u RS, poput Nebojše Vukanovića ili Igora Crnatka, često naglašavaju da, da nije bilo izborne krađe, profesor Blanuša bi bio pobjednik tih izbora. Na talasu tako dobrog rezultata i neke drugačije atmosfere u odnosu na režim Milorada Dodika, upravo su ova dva predsjednika opozicionih stranaka insistirala da pred predstojeće izbore u oktobru ove godine predsjednik SDS-a Branko Blanuša ponovo bude kandidat ujedinjene opozicije za predsjednika RS. Takvu odluku su donijela i odgovarajuća tijela ove stranke, pa je izgledalo da će tako i biti. Ipak, u dijelu javnosti sada postoji velika zabuna zbog vrlo jasne i gotovo agresivne ambicije predsjednika novoformirane stranke „Sigurna Srpska“ i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da upravo on bude kandidat ujedinjene opozicije RS za predsjednika ovog entiteta. O ovoj situaciji, njegovim očekivanjima pred izbore, ukupnim političkim odnosima, ali i razlozima zaustavljenog evropskog puta Bosne i Hercegovine te drugim političkim aktuelnostima, u večerašnjem izdanju emisije „Istraga sedmice“ na Hayat televiziji govorio je profesor Branko Blanuša, predsjednik SDS-a i njihov kandidat za predsjednika RS, koji je na početku prenio svoje utiske o važnosti rezultata sa posljednjih izbora.

- Iskreno govoreći, iznenadili su me ti rezultati na prošlim izborima. Od početka objave kandidature, kako je vrijeme prolazilo, a ja sam prošao puno toga, uključujući i 12.000 kilometara, vidio sam raspoloženje naroda i želju za promjenom. Narod je bio optimističan, želio je promjenu i to se pokazalo i kroz ovaj dobar rezultat. Ne bih se vraćao na to kako je izgledao izborni dan, ali možemo reći da je bio vrlo dobar rezultat, ali ne i dovoljno dobar - kaže Blanuša.

Dodaje da sebe do sada nije vidio kao profesionalnog političara.