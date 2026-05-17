Gulf Land kaže da nemaju nikakve veze s uhapšenim Anasom Hamadijem

Na Aerodromu Sarajevo je 16. maja lišen slobode Anas Hamadi. U objavljenom tekstu o njegovom hapšenju stoji da je povezan sa kompanijom Gulf Land, odnosno da mu je brat Nidal Hamadi suvlasnik kompanije koja gradi luksuzno naselje u Sarajevu.

Ipak, iz Gulf Landa su poslali demant u kojem tvrde da Anas Hamadi nije povezan sa njihovom firmom.

- Povodom objavljenog članka od 17.05.2026.godine, objavljen na Vašem portalu pod nazivom “U Sarajevu uhapšen Anas Hamadi biznismen iz Dubaija koji gradi luksuzno naselje Gulfland”, privredno društvo Gulf Land Property Developers d.o.o. Sarajevo ovim putem najoštrije demantuje sve navode kojima se naše pravno lice dovodi u bilo kakvu vezu sa licem koje je, prema navodima iz predmetnog članka, lišeno slobode.

Ističemo da su apsolutno netačne, neprovjerene i tendenciozne tvrdnje o navodnoj povezanosti našeg društva sa pomenutim licem, kao i sa bilo kakvim radnjama koje mu se stavljaju na teret. Gulf Land Property Developers d.o.o. Sarajevo posluje zakonito, transparentno i u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, te se ni po kojem osnovu ne može dovoditi u vezu sa predmetnim događajem.

Objavljivanjem ovakvih neistinitih i neprovjerenih informacija nanesena je ozbiljna šteta poslovnom ugledu i kredibilitetu društva, kako kod poslovnih partnera i investitora, tako i kod zaposlenika i javnosti.

Posebno naglašavamo da se osobe koje su javno objavljene i povezane sa našim društvom ni u kom slučaju ne mogu dovoditi u vezu sa licem navedenim u članku niti sa eventualnim krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret.

Postavljamo javno pitanje:

Na osnovu kojih dokaza, izvora i provjerenih informacija su objavljene ove tvrdnje? Ko stoji iza plasiranja ovakvih neistina i sa kojim ciljem?

Podsjećamo da sloboda medijskog izražavanja ne podrazumijeva pravo na objavljivanje neistinitih, neprovjerenih i klevetničkih informacija kojima se nanosi šteta pravnim i fizičkim licima. Profesionalno i odgovorno novinarstvo podrazumijeva obavezu provjere informacija prije objave, naročito kada se radi o optužbama koje mogu ozbiljno ugroziti poslovanje, ugled i egzistenciju zaposlenih lica - napisali su u saopštenju iz Gulf Landa koje potpisuje direktor Chadi Mouseli.