MUP ZHK ulaže više od milion KM u modernizaciju opreme policijskih službenika i jačanje sigurnosnog sistema

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju policijskih kapaciteta i jačanje ukupnog sigurnosnog sistema, s ciljem osiguravanja kvalitetnih uslova rada i visokog nivoa profesionalne spremnosti policijskih službenika.

Kako navode iz MUP-a ZHK, kroz postupak javne nabave „Nabava odora za policijske službenike”, ukupne vrijednosti 940.000,00 KM bez PDV-a, odnosno preko 1,1 milion KM s PDV-om, osigurana je nabavka savremene policijske opreme koja obuhvata ljetne i zimske uniforme, obuću, opasače te ostale prateće elemente službene opreme. Nabavka je provedena kroz više lotova te uključuje cjelokupan sistem službene opreme, čime se osigurava savremena i funkcionalna opremljenost policijskih službenika u svim segmentima njihove službe, u skladu s najvišim profesionalnim standardima.

- Sigurnost građana i jačanje policijskih kapaciteta jedan su od ključnih prioriteta Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koja kontinuirano i sustavno ulaže u modernizaciju policije i jačanje ukupnog sigurnosnog sustava. Kroz konkretne projekte, od nabave opreme i vozila, poboljšanja uvjeta rada i materijalnog statusa policijskih službenika, pa sve do izgradnje modernog obučnog centra u Ljubuškom, osiguravamo dugoročan i stabilan razvoj policijske strukture. Ovakav pristup pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade ŽZH da policija bude profesionalna, opremljena i spremna odgovoriti na sve sigurnosne izazove, što već daje vidljive rezultate u jačanju ukupne sigurnosti u županiji - istaknuo je ministar MUP-a Mladen Bebek.