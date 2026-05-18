Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MODERNIZACIJA

MUP ZHK ulaže više od milion KM u modernizaciju opreme policijskih službenika i jačanje sigurnosnog sistema

Ovakav pristup pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade ŽZH da policija bude profesionalna, rekao je Bebek

MUP ZHK. Hercegovina.info (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 23 minute

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju policijskih kapaciteta i jačanje ukupnog sigurnosnog sistema, s ciljem osiguravanja kvalitetnih uslova rada i visokog nivoa profesionalne spremnosti policijskih službenika.

Kako navode iz MUP-a ZHK, kroz postupak javne nabave „Nabava odora za policijske službenike”, ukupne vrijednosti 940.000,00 KM bez PDV-a, odnosno preko 1,1 milion KM s PDV-om, osigurana je nabavka savremene policijske opreme koja obuhvata ljetne i zimske uniforme, obuću, opasače te ostale prateće elemente službene opreme. Nabavka je provedena kroz više lotova te uključuje cjelokupan sistem službene opreme, čime se osigurava savremena i funkcionalna opremljenost policijskih službenika u svim segmentima njihove službe, u skladu s najvišim profesionalnim standardima.

- Sigurnost građana i jačanje policijskih kapaciteta jedan su od ključnih prioriteta Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koja kontinuirano i sustavno ulaže u modernizaciju policije i jačanje ukupnog sigurnosnog sustava. Kroz konkretne projekte, od nabave opreme i vozila, poboljšanja uvjeta rada i materijalnog statusa policijskih službenika, pa sve do izgradnje modernog obučnog centra u Ljubuškom, osiguravamo dugoročan i stabilan razvoj policijske strukture. Ovakav pristup pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade ŽZH da policija bude profesionalna, opremljena i spremna odgovoriti na sve sigurnosne izazove, što već daje vidljive rezultate u jačanju ukupne sigurnosti u županiji - istaknuo je ministar MUP-a Mladen Bebek.

Mladen Bebek. MUP ZHK

Uz ulaganja u opremu, u toku su i aktivnosti na unapređenju materijalnog statusa policijskih službenika, uključujući povećanje plaća, čime se dodatno jača motivacija, učinkovitost i profesionalni standardi policijske službe. 

Kontinuiranim i strateškim ulaganjima u policijski sistem – od opreme i uslova rada do infrastrukturnih projekata i kadrovskog jačanja – Zapadnohercegovački kanton potvrđuje sigurnost kao jedan od svojih ključnih prioriteta. Takav pristup doprinosi činjenici da se ZHK u sigurnosnim pokazateljima i javnoj percepciji ističe kao jedan od najsigurnijih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

# MUP ZHK
# POLICIJA
# MLADEN BEBEK
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.