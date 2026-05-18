Snježani Majstorović iz Novog Travnika potrebna pomoć za nastavak terapija: Boluje od karcinoma debelog crijeva

Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Snježanu Majstorović iz Novi Travnik, kojoj su bolnički tretmani, kemoterapije i imunoterapije postali dio svakodnevice.
Građani mogu pomoći pozivom na broj 17022, čime doniraju dvije konvertibilne marke za nastavak njenog liječenja. Broj je dostupan korisnicima svih telekom operatera u Bosni i Hercegovini.
Snježana svake 21 dan mora primati terapiju koja joj je neophodna za život, ali troškove liječenja, nažalost, sama snosi. Riječ je o veoma visokim iznosima, što najbolje razumiju osobe koje se i same suočavaju s teškim bolestima i dugotrajnim terapijama.
Ona boluje od karcinoma debelog crijeva sa metastazama na jetri i plućima.
Ova bolest ne iscrpljuje samo tijelo i duh, već ozbiljno ugrožava i finansijsku stabilnost cijele porodice. Kako bi Snježana nastavila svoju borbu, potrebno je prikupiti 57.701 KM.
Njena porodica je iscrpila sva sredstva i došla do samog ruba boreći se da Snježani osigura nastavak liječenja.
Hvala svim dobrim ljudima koji ne okreću glavu od tuđe boli i svojom podrškom vraćaju nadu onda kada je najpotrebnija. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-terapije-koje-znace-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.
Računi za uplate:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Snježana Majstorović
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Snježana Majstorović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Snježana Majstorović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Snježana Majstorović
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Snježana Majstorović.