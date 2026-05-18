POTREBNO 57.701 KM

Snježani Majstorović iz Novog Travnika potrebna pomoć za nastavak terapija: Boluje od karcinoma debelog crijeva

Građani mogu pomoći pozivom na broj 17022, čime doniraju dvije konvertibilne marke za nastavak njenog liječenja

Snježana Majstorović. Pomozi.ba

Z. V.

prije 15 minuta

Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Snježanu Majstorović iz Novi Travnik, kojoj su bolnički tretmani, kemoterapije i imunoterapije postali dio svakodnevice.

Građani mogu pomoći pozivom na broj 17022, čime doniraju dvije konvertibilne marke za nastavak njenog liječenja. Broj je dostupan korisnicima svih telekom operatera u Bosni i Hercegovini.

Snježana svake 21 dan mora primati terapiju koja joj je neophodna za život, ali troškove liječenja, nažalost, sama snosi. Riječ je o veoma visokim iznosima, što najbolje razumiju osobe koje se i same suočavaju s teškim bolestima i dugotrajnim terapijama.

Ona boluje od karcinoma debelog crijeva sa metastazama na jetri i plućima.

Ova bolest ne iscrpljuje samo tijelo i duh, već ozbiljno ugrožava i finansijsku stabilnost cijele porodice. Kako bi Snježana nastavila svoju borbu, potrebno je prikupiti 57.701 KM.

Njena porodica je iscrpila sva sredstva i došla do samog ruba boreći se da Snježani osigura nastavak liječenja.

Hvala svim dobrim ljudima koji ne okreću glavu od tuđe boli i svojom podrškom vraćaju nadu onda kada je najpotrebnija. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-terapije-koje-znace-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Snježana Majstorović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Snježana Majstorović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Snježana Majstorović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Snježana Majstorović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Snježana Majstorović.

