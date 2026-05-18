Snježani Majstorović iz Novog Travnika potrebna pomoć za nastavak terapija: Boluje od karcinoma debelog crijeva

Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Snježanu Majstorović iz Novi Travnik, kojoj su bolnički tretmani, kemoterapije i imunoterapije postali dio svakodnevice.

Građani mogu pomoći pozivom na broj 17022, čime doniraju dvije konvertibilne marke za nastavak njenog liječenja. Broj je dostupan korisnicima svih telekom operatera u Bosni i Hercegovini.

Snježana svake 21 dan mora primati terapiju koja joj je neophodna za život, ali troškove liječenja, nažalost, sama snosi. Riječ je o veoma visokim iznosima, što najbolje razumiju osobe koje se i same suočavaju s teškim bolestima i dugotrajnim terapijama.

Ona boluje od karcinoma debelog crijeva sa metastazama na jetri i plućima.

Ova bolest ne iscrpljuje samo tijelo i duh, već ozbiljno ugrožava i finansijsku stabilnost cijele porodice. Kako bi Snježana nastavila svoju borbu, potrebno je prikupiti 57.701 KM.

Njena porodica je iscrpila sva sredstva i došla do samog ruba boreći se da Snježani osigura nastavak liječenja.

Hvala svim dobrim ljudima koji ne okreću glavu od tuđe boli i svojom podrškom vraćaju nadu onda kada je najpotrebnija. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-terapije-koje-znace-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Snježana Majstorović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Snježana Majstorović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Snježana Majstorović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Snježana Majstorović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Snježana Majstorović.