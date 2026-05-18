Ključ: Održana državna izložba lovnih pasa

U Ključu je 17. maja održana specijalizirana državna izložba lovnih pasa u organizaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH, Lovnog kinološkog saveza, LD Srna Grmeč Ključ i Kluba ljubitelja bavarskog krvosljednika.

Kinološkoj priredbi pristupilo je skoro 100 pasa što je impozantan broj.

Državnu izložbu otvorio je načelnik Ključa Jasmin Musić koji je pozdravio prisutne, te im zaželio ugodan boravak u Ključu i uspješnu izložbu.

Izlagalo se 13 pasmina, a sudije su bili Bernardo Vuković i Zuhdija Šepić.

Nakon skoro 5 sati izlaganja i dodjela titula najljepših pasa za svih 13 pasmina, uslijedio je svečani dio priredbe. Odabrana su tri naljepša psa. Pobjedu je odnio engleski seter Nuk u vlasništvu Dragana Smiljanića zvanog Relja iz Bosanskog Petrovca. Drugo mjesto osvojio je posavski gonič Vili u vlasništvu Mirka Blagojevića. Treće mjesto osvojila je Erna Harambašić sa kerušom Cara.

O kvaliteti ove manifestacije govorili su kinolozi koji su pohvalili ovu izložbu. Iako je jutro krenulo uz manja plavljenja od kiše organizatori predvođeni Seadom Harambašićem su dali sve od sebe da izlagačima obezbijede uslove za izlaganje pasa.

Posebnu draž ima činjenica da su među najbrojnijim pasminama bili naši domaći bosanski oštrodlaki goniči baraci.

- Jako kvalitetna manifestacija. Prijavljen veliki broj pasa. U posljednji krug u izbor za najljepšeg psa ušlo je osam pasa. To su bili jako kvalitetni psi. Prvoplasirana tri psa su jako kvalitetne jedinke, sudije su imale težak zadatak - rekli su iz Lovnog kinološkog saveza u FBiH.

O cijeloj manifestaciji pohvalno je govorio i Muhidin Handžić, predsjednik LKSuFBIH koji je čestitao organizatorima na organizaciji, te im se zahvalio na dočeku svih gostiju i, nadaleko poznatom, krajiškom gostoprimstvu.

Domaćini, Ključani, najavili su dogodine još kvalitetniju državnu izložbu.