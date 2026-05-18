Poziv na podršku za malu Anastaziju Kočić: Svakodnevno prolazi tešku borbu

Humanitarno udruženje " Mali Anđeo" nastavlja humanitarnu akciju za malu Anastasiju i još jednom pozivaju sve da zajedno pokažu snagu dobrote.

Pozivom na broj 17166 donirate 2 KM i pružate podršku Anastaziji Kočić koja od samog rođenja vodi tešku životnu borbu. Prošla je kroz više složenih medicinskih zahvata, uključujući operaciju zatvaranja spina bifide, kao i ugradnju VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu.

Zbog svog zdravstvenog stanja, Anastasija danas ne može hodati niti govoriti. Svakodnevno prolazi kroz čak pet kateterizacija, što je dodatno izlaže čestim infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana i zahtijeva kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu.

Zahvaljujući podršci dobrih ljudi, već je učinjen veliki korak – kupljen je automobil i omogućeni su odlasci na rehabilitacije, što je od ogromnog značaja za Anastasijin napredak.

U narednom periodu planirano je i prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kako bi joj se olakšali svakodnevni uslovi života, kao i nastavak liječenja.

Broj 17166 je jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće i putem računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Svrha uplate: za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Svrha uplate: za Anastaziju

Svi koji žele stupiti u kontakt s porodicom mogu se javiti putem privatne poruke.