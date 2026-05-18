U Sarajevu počinje adaptivno upravljanje saobraćajem: Evo šta to znači za vozače i pješake

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo najavili su da će uskoro na velikom broju raskrsnica u Kantonu Sarajevo biti uveden sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem.

Kako su naveli, cilj ovog projekta je poboljšanje protočnosti, sigurnosti i ukupne funkcionalnosti saobraćaja. Sistem će obuhvatiti 163 raskrsnice na kojima su instalirane PTZ kamere, detekcijski radari i induktivne petlje.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da detekcijski radari i induktivne petlje omogućavaju semaforskim kontrolorima i nadzorno-upravljačkom centru da u realnom vremenu prate protok vozila i opterećenost saobraćajnih traka. Na osnovu tih podataka sistem automatski prilagođava režim rada semafora i reaguje na promjene u saobraćaju.

U novoizgrađenom centru za upravljanje saobraćajem trenutno se provodi obuka zaposlenih, testiranje sistema te analiza stvarnog kretanja vozila i opterećenosti gradskih saobraćajnica.

Iz Ministarstva ističu da je riječ o prvom ovakvom centru u Bosni i Hercegovini, iz kojeg će se pratiti i koordinirati saobraćajni tokovi širom Kantona Sarajevo.

Dodaju da su određene promjene u radu semafora već primjetne, dok će dodatna testiranja omogućiti da se trajanje zelenog i crvenog svjetla prilagođava stvarnim potrebama saobraćaja u različitim dijelovima grada i tokom različitih perioda dana.

Najavljeno je da će se tokom narednog mjeseca intenzivno raditi na testiranju i dodatnom prilagođavanju sistema stvarnim uslovima na terenu.

Savremeni centar opremljen je modernom tehnologijom za nadzor i upravljanje saobraćajem, a zaposlenici prolaze posebne obuke te potpisuju izjave o povjerljivosti zbog sigurnosnog značaja sistema.

Promjene će osjetiti i pješaci, jer više neće na svim raskrsnicama čekati isto vrijeme za prelazak. Trajanje pješačkog signala prilagođavat će se trenutnom intenzitetu saobraćaja i uslovima na cestama.

Iz Ministarstva upozoravaju da će pješaci morati koristiti tastere za najavu prelaska i pažljivo pratiti signalizaciju, s obzirom na to da semafori više neće raditi po ranijem, fiksnom režimu.

Građanima je upućen apel da poštuju svjetlosnu signalizaciju i prilagode se novom načinu rada semafora.

Kako ističu iz Ministarstva, ovaj sistem će Kantonu Sarajevo po prvi put omogućiti precizno praćenje opterećenosti saobraćaja, broja vozila i kretanja učesnika u saobraćaju, što bi u budućnosti trebalo doprinijeti dodatnim unapređenjima i većoj protočnosti saobraćaja.

Iz Ministarstva su poručili da će javnost blagovremeno obavještavati o svim narednim aktivnostima i promjenama vezanim za novi sistem upravljanja saobraćajem.