Ćudić: Moramo zaustaviti maligni vanjski utjecaj i uvoditi evropske standarde

Zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica (Monitoring komitet) Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom "Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi" okupio je danas u Sarajevu više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja.

Članica Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini VE i prva predsjedavajuća Monitoring komiteta PSVE Sabina Ćudić izjavila je da će dvodnevni seminar ponuditi ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju BiH, pritiscima pod kojima se nalazimo te o načinima kako implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava.

Podsjetila je na pritiske pod kojim se nalazi Ustavni sud BiH, ali i sama Bosna i Hercegovina kada je u pitanju vanjska politika određenih svjetskih aktera, zbog čega je ovo izvanredna prilika da demonstriramo predstavnicima 28 zemalja na koji način ti pritisci destabiliziraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, već region i Evropu.

- Mislim da je ovo igra od dva koraka u kojoj u prvom koraku moramo zaustaviti taj maligni vanjski utjecaj, a onda raditi na našim rješenjima vezanim za implementaciju presuda i osiguravanje onoga za što se mi borimo a to je ravnopravnost i građana i konstitutivnih naroda i sasvim sigurno postoje modeli kako u Evropi tako i u svijetu koji nude tu vrstu balansa - rekla je Ćudić.

Dodala je da je potrebno poslati poruku Evropi da mi želimo biti dio Evropske unije i da želimo evropske a ne neke druge standarde, te da se BiH mora kretati u pravcu koji neće voditi daljoj etnifikaciji već je voditi ka većoj jednakosti građana i naroda te ukidanju diskriminacije u oba entiteta.