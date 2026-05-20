Boriša Gavrilović: Sud izrekao mjere protiv Ljevak Bajramović zbog nasilja počinjenog prema meni

Boriša Gavrilović uputio je demanti vezano za objavu Kristine Ljevak Bajramović, koju je objavila na društvenim mrežama, a koju je prenio portal "Avaza".

- Obraćam vam se povodom članka objavljenog dana 21.11.2025. godine na vašem portalu, pod naslovom „Nije baš da policija ne radi svoj posao…“, u kojem su preneseni navodi Kristine Ljevak Bajramović, a koji se odnose na mene. U navedenom tekstu objavljene su ozbiljne optužbe i kvalifikacije na moj račun, bez da mi je prethodno omogućeno pravo na izjavu ili komentar, čime je prekršeno osnovno profesionalno pravilo provjere i balansiranog informisanja javnosti.

Obavještavam vas da je Općinski sud u Sarajevu, rješenjem broj 65 0 Pr 1200475 25 Zm od 12.12.2025. godine, koje je postalo pravosnažno dana 09.01.2026. godine (pečat pravosnažnosti sam dobio tek početkom ove sedmice), izrekao zaštitne mjere protiv Kristine Ljevak Bajramović zbog počinjenih radnji nasilja prema meni. Sud je izrekao zabranu približavanja, kao i zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja u trajanju od 12 mjeseci.

Ova pravosnažna sudska odluka predstavlja činjenicu od nesumnjivog javnog značaja koja bitno mijenja kontekst i percepciju informacija objavljenih u vašem tekstu.

Zahtijevam da, u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete Federacije BiH i principima profesionalnog novinarstva: