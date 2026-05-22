Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata

Centralna izborna komisija BiH (CIKBiH) je saopćila da, u skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za Opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra.

Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet - stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom "Opći izbori 2026".

- Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu, izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata. Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna 2026. godine do 16 sati - saopćeno je iz CIK-a BiH.