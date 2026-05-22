Admir Lisica, povodom 34. godišnjice prijema BiH u UN: Na sceni "selfi diplomatija", interesi države u drugom planu

Diplomatska mreža Bosne i Hercegovine se godinama urušava, a aktuelni zvaničnici su posvećeni samopromociji, dok interese države ostavljaju u drugom planu. U diplomatiju šaljemo ljude koji su stranački podobni, koji su radili čisti ili nečisti posao tokom političkih kampanja.

Ovo u intervjuu za „Dnevni avaz“ ističe Admir Lisica, historičar i geopolitički analitičar. Objašnjava da imamo niz funkcionera koji su imenovanjima nagrađeni za različite afere, pa se i u diplomatiji desilo da imamo ljude koji su se bavili novinarskim poslom za jednu stranu, a nagrađeni su pozicijama.

- To ne smijemo raditi. Najbolji od nas moraju biti na najvažnijim mjestima, a trenutno najvažnija mjesta su Vašington, Brisel, Ankara, a moramo razgovarati i s Pekingom, Teheranom, Rijadom i Dohom, - navodi Lisica.

Selfi diplomatija

Domaća dipolomatija je ratnih 90-ih godina uspjela stare neprijatelje, Sjedinjene Američke Države i Iran, privući na istu stranu i privoljeti na saradnju u korist BiH, navodi Lisica. Referirao se tu na američko-iransku operaciju dostavljanja oružja Armiji BiH, u vrijeme dok je na snazi bio međunarodni embargo na oružje.

- Danas imamo jednu “selfi diplomatiju”, fotografisanje s različitim diplomatama na marginama. Teško se sjetiti nekog visokog zvaničnika, koji je posjetio Sarajevo, ili dana kada su naši državnici otišli na neki ozbiljan sastanak s liderima poput Makrona ili Trampa - ističe on.

Čitanje s promptera Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, i diplomatija od koje nemamo koristi su postali degutantni, ističe on. Dodaje da se domaća diplomatija zadovoljava otvaranjem spomenika žrtvama genocida, što je uredu, ali potrebne su nam bitno veće pobjede na diplomatskom planu.

- Živimo u turbulentnom vremenu, narativ žrtve ne prolazi. Možemo reći da ni pravda više ne prolazi, već da geopolitičke okolnosti traže od nas da budemo jači – ističe Lisica.

Članstvo BiH u UN-u

Devedesetih godina je, uprkos opstrukcijama, domaća diplomatija omogućila prijem BiH u članstvo Ujedinjenih nacija (UN). Naglašavajući značaj ovog diplomatskog podviga, Lisica ukazuje na primjer Kosova, koje još čeka prijem u članstvo, iako je nezavisnost proglašena 2008. godine, a dijaspora u svijetu je tradicionalno jaka.

BiH je to uspjela svega dva mjeseca nakon proglašenja nezavisnosti, i to u uvjetima početka agresije i ratnih zločina. Danas, 34 godine poslije, pozicija BiH na diplomatskom planu je neuporediva, jer smo u potpuno podređenom položaju na globalnom planu.

Važna godišnjica

Na današnji dan 1992. godine, bijela zastava Republike BiH sa zlatnim ljiljanima na plavom štitu je podignuta ispred UN-a, kaže Admir Lisica, direktor Centra za geopolitička istraživanja – Geopol. Upravo je taj dan je Geopol izabrao da održi Međunarodnu naučnu konferenciju, koja u Sarajevu danas okuplja 25 istraživača iz pet zemalja.

Konferencija “Diplomatija BiH, razvojni put, vanjskopolitički kurs i geopolitičke implikacije”, 'tempirana' je kako bi u fokus javnosti vratila ovaj važan datum iz zlatnog perioda bh. diplomatije, kaže Lisica.

Tada su Haris Silajdžić, Muhamed Šaćirbegović i ostali bh. predstavnici uspjeli, u nemogućim uslovima, kreirati bitne stvari za BiH.