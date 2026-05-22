Cerić: Razumijem da je najveća žrtva ponekad žrtvovati vlastiti ego

Bivši reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić napisao je novi tekst pod nazivom "Poziv na buđenje — mir u duši, sigurnost u srcu" u susret stajanju na Arefatu koji prenosimo u cjelosti.

Postoji čežnja koju svi ljudi nose duboko u sebi, čak i onda kada je ne znaju imenovati. Čežnja za mirom. Za mjestom u kojem srce više ne mora strahovati. Za trenutkom u kojem duša prestaje bježati od sâme sebe. Čovjek može proći kroz cijeli svijet tražeći sigurnost, a da tek na kraju shvati kako ono za čim je tragao nije bilo izvan njega, nego u njegovom odnosu sa Allahom.

Jer mir nije odsustvo problema.

Mir je prisustvo Boga u srcu.

U ovim blagoslovljenim danima Zulhidždžeta, dok se milioni duša pripremaju za stajanje na Arefatu, osjećam kako i moje srce stoji na jednom unutrašnjem Arefatu — mjestu istine, ogoljenosti i povratka. Kao da me Allah poziva da zastanem pred vlastitim životom i iskreno se upitam: od čega zapravo bježim? Zašto nosim toliko nemira kada mi je Gospodar obećao blizinu, milost i smiraj?

Koliko samo čovjek potroši života pokušavajući kontrolirati ono što nikada nije bilo u njegovim rukama. Brinemo za sutra koje još nije došlo. Nosimo jučerašnje boli kao da će nas stalno definirati. Umaramo srce mislima koje ga udaljavaju od sadašnjeg trenutka, jedinog mjesta u kojem se život zaista događa.

A Allah nas uvijek iznova vraća jednostavnoj istini:

“On je Taj koji spušta smirenost u srca vjernika…”

(El-Feth, 4)

Smirenost nije nešto što čovjek proizvodi snagom volje. Ona je dâr koji Allah spušta u srce koje Mu se vraća.

Zato ovih dana osjećam da je pravo buđenje upravo u tome da ponovo naučim vjerovati. Ne površno i riječima, nego duboko, onako kako vjeruje umorna duša kada više nema kome vjerovati osim Allahu.

U stajanju na Arefatu postoji tajna koju srce razumije prije nego razum. Milioni ljudi stoje pod istim nebom, u istoj bijeloj odjeći, bez razlika koje je dunjaluk izmislio. Nema titula, moći ni bogatstva koje čovjeka mogu uzdići pred Allahom. Ostaje samo srce i njegova iskrenost.

I možda je upravo zato Arefat slika našeg stvarnog života: na kraju ćemo svi stajati pred Allahom samo sa onim što nosimo u duši.

U tim mislima shvatam koliko je važno osloboditi srce od svega što mu oduzima mir. Zavisti koja ga truje. Ljutitosti koja ga steže. Strahova koji ga iscrpljuju. Jer srce nije stvoreno da bude skladište tame. Ono je stvoreno da bude mjesto Allahovog nur-a.

Svevišnji Allah kaže: “Na Dan kada neće koristiti ni imetak ni sinovi, osim onoga ko Allahu dođe sa srcem čistim.” (Eš-Šu’ara, 88–89)

Kakva je vrijednost svih naših uspjeha ako izgubimo unutrašnji mir? Kakva je korist od vanjske sigurnosti ako nam je duša umorna, prazna i udaljena od svog Gospodara?

Zato ovih dana želim manje buke, a više tišine.

Manje dokazivanja ljudima, a više iskrenosti pred Allahom. Manje straha od života, a više povjerenja u Njegovu odredbu.

Jer svaki put kada se iskreno okrenem Allahu, nešto teško u meni počinje omekšavati. Kao da duša pamti put do hiže/kuće bosanske čak i onda kada se čovjek izgubi.

I možda prava sigurnost nikada nije bila u tome da znam šta će se dogoditi sutra. Možda je prava sigurnost u tome da znam Onoga Koji upravlja mojim sutra.

Allah Svexnajući nas podsjeća: “A onaj ko se u Allaha pouzda — pa On mu je dovoljan.”

(Et-Talak, 3)

Koliko bi se naših strahova rastopilo kada bismo ovu istinu zaista pustili u srce.

U susret Kurban-bajramu razumijem da je najveća žrtva ponekad žrtvovati vlastiti ego, svoju potrebu za kontrolom, svoje vezanosti i unutrašnje otpore. Prepustiti Allahu ono što nas boli i vjerovati da On zna put čak i onda kada ga mi ne vidimo.

Jer mir dolazi onda kada srce prestane voditi rat sa životom koji mu je Allah odredio.

I zato, dok čekam Arefat, ne želim od Allaha tražiti samo promjenu okolnosti. Želim Ga moliti za novo srce. Srce koje će znati živjeti sa više sabura, više zahvalnosti i više povjerenja. Srce koje neće tražiti sigurnost u prolaznom svijetu, nego u Onome koji nikada ne prolazi.

Možda je upravo to istinsko buđenje, a to je kada čovjek, usred svih životnih nesigurnosti, pronađe mir u Allahovoj blizini.

A kada duša pronađe taj mir, tada više nije važno koliko je oluja izvan nje, jer u njenoj dubini ostaje svjetlo koje nijedna tama ne može ugasiti.