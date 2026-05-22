Veliki broj građana okupio se zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu

Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, jutros od 7 sati u centru Sočkovca počelo je spontano okupljanje mještana sa područja cijelog Ozrena, kojima su se pridružili i ljudi iz susjednih općina Federacije BiH, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja, sa Majevice, kako bi, kako ističe predsjednik MZ Sočkovac Slobodan Sarić, predstavnicima bijeljinske firme „Lyukos Balkan Metals“ jasno i nedvosmisleno kazali, da nisu dobro došli. - Problem rudarenja na Ozrenu nas pritišće od 2021. godine, kada je ista firma započela istražne radnje na olovo, cink, bakar u Sočkovcu, na što smo reagirali i radovi su prestali. Ove godine su nas iz iste kompanije obavijestili da su oni od Ministarstva energetike i rudarstva RS oni jedini dobili odobrenje o nastavku detaljnih istražnih radova na Ozrenu. Istovremeno je SO-e Petrovo donijela odluku kojom se osporava odluka o rudarenju, jer mještani to neće dozvoliti. Nedavno je u MZ Sočkovac održan referendum na kome se 98 posto mještana izjasnilo da su protiv istražnih radova. Sve to u pomenutom ministarstvu nije bilo dovoljno da se projekt obustavi, pa su nam zabranili i mirno okupljanje u Banjoj Luci - izjavio je za „Dnevni avaz“ Slobodan Sarić.

Slobodan Sarić, predsjednik MZ Sočkovac: Ako dođu kopati na Ozrenu, reći ćemo im da nisu dobro došli . H. Čalić / Avaz Slobodan Sarić, predsjednik MZ Sočkovac: Ako dođu kopati na Ozrenu, reći ćemo im da nisu dobro došli . H. Čalić / Avaz

I mještani s kojima smo razgovarali kazali su da ni po koju cijenu neće pristati na rudarenje na Ozrenu. Gordan Blagojević je istakao kako je njegova kuća blizu lokacije za istražne radove i tvrdi ako do toga dođe, njemu više na tom mjestu života nema. Zoran Poljašević, inžinjer životne sredine, bio je među stotinama okupljenih. Kaže da su istražaivanja na pojedine rude u Sočkovcu bila i davnih 60-tih godina i prestala. Sada to radi australijska firma ne pitajući šta će biti sa ljudima na Ozrenu, ali i sa Sprečkim poljem banjom „Terme Ozren“, građanima susjednih gradova, Gračanice, Doboja, Lukavca, Maglaja, Doboj Istoka.

Gordan Blagojević . H. Čalić / Avaz Gordan Blagojević . H. Čalić / Avaz

- Došla sam iz Doboja, da podržim ove ljude koji se bore protv zla koje se nadvilo nad Ozrenom. Ovdje žive moji roditelji, Ozren treba proglasiti zaštićenom zonom i sačuvati ove Bogom date prirodne ljepote - kazala je Diana Raković. Profesor biologije Šefik Hasić, sa grupom aktivista iz Gračanice i Doboj Istoka, stigao je da digne svoj glas protiv projekta koji bi uništio plodno Sprečko polje, zagadio rijeku Spreču i ljude otrovao kao olovu u Varešu.

Dijana Raković: Ovdje žive moji roditelji . H. Čalić / Avaz Dijana Raković: Ovdje žive moji roditelji . H. Čalić / Avaz