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PODRŠKA BROJNIH GRADOVA

Veliki broj građana okupio se zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu

Zbog zaštite životne sredine, vode, zraka i šume najavljuju iseljenje ako projekt firme „Lyukos Balkan Metal“ zaživi u ovom području

Okupio se veliki broj građana. H. Čalić / Avaz

Hasan Čalić

22.5.2026

Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, jutros od 7 sati u centru Sočkovca počelo je spontano okupljanje mještana sa područja cijelog Ozrena, kojima su se pridružili i ljudi iz susjednih općina Federacije BiH, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja, sa Majevice, kako bi, kako ističe predsjednik MZ Sočkovac Slobodan Sarić, predstavnicima bijeljinske firme „Lyukos Balkan Metals“ jasno i nedvosmisleno kazali, da nisu dobro došli.

- Problem rudarenja na Ozrenu nas pritišće od 2021. godine, kada je ista firma započela istražne radnje na olovo, cink, bakar u Sočkovcu, na što smo reagirali i radovi su prestali. Ove godine su nas iz iste kompanije obavijestili da su oni od Ministarstva energetike i rudarstva RS oni jedini dobili odobrenje o nastavku detaljnih istražnih radova na Ozrenu. Istovremeno je SO-e Petrovo donijela odluku kojom se osporava odluka o rudarenju, jer mještani to neće dozvoliti. Nedavno je u MZ Sočkovac održan referendum na kome se 98 posto mještana izjasnilo da su protiv istražnih radova. Sve to u pomenutom ministarstvu nije bilo dovoljno da se projekt obustavi, pa su nam zabranili i mirno okupljanje u Banjoj Luci - izjavio je za „Dnevni avaz“ Slobodan Sarić.

Slobodan Sarić, predsjednik MZ Sočkovac: Ako dođu kopati na Ozrenu, reći ćemo im da nisu dobro došli. H. Čalić / Avaz

I mještani s kojima smo razgovarali kazali su da ni po koju cijenu neće pristati na rudarenje na Ozrenu. 

Gordan Blagojević je istakao kako je njegova kuća blizu lokacije za istražne radove i tvrdi ako do toga dođe, njemu više na tom mjestu života nema. 

Zoran Poljašević, inžinjer životne sredine, bio je među stotinama okupljenih. Kaže da su istražaivanja na pojedine rude u Sočkovcu bila i davnih 60-tih godina i prestala. 

Sada to radi australijska firma ne pitajući šta će biti sa ljudima na Ozrenu, ali i sa Sprečkim poljem banjom „Terme Ozren“, građanima susjednih gradova, Gračanice, Doboja, Lukavca, Maglaja, Doboj Istoka.

Gordan Blagojević. H. Čalić / Avaz

- Došla sam iz Doboja, da podržim ove ljude koji se bore protv zla koje se nadvilo nad Ozrenom. Ovdje žive moji roditelji, Ozren treba proglasiti zaštićenom zonom i sačuvati ove Bogom date prirodne ljepote - kazala je Diana Raković. 

Profesor biologije Šefik Hasić, sa grupom aktivista iz Gračanice i Doboj Istoka, stigao je da digne svoj glas protiv projekta koji bi uništio plodno Sprečko polje, zagadio rijeku Spreču i ljude otrovao kao olovu u Varešu.

Dijana Raković: Ovdje žive moji roditelji. H. Čalić / Avaz

Do momenta slanja izvještaja sa lica mjesta, iz ozrenskog sela Sočkovac, bilo je mirno. Organizatori nemaju pouzdanu informaciju na koju lokaciju bi danas mogli stići predstavnici „Lyukos Balkan Metals“ i započeti istražne radove, ali se zna ako dođu, da će im se reći da nisu dobro došli.

# OZREN
# GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
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