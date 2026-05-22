Porezna uprava FBiH za jedan dan izrekla kazne veće od 1,5 miliona KM, otkrivene brojne nepravilnosti

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 21. maja 2026. godine na području Federacije BiH proveli 244 inspekcijska nadzora.

Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, mesnica, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih djelatnosti.

Predmet kontrola

Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu s odredbama člana 44. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 125 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1.423.700 KM.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 444 prijavljena radnika i 18 neprijavljenih radnika.

Otkrivena su četiri obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 25 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 7 objekta i u 152 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 1.525.400 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 59 % obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH. Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Kontrole po kantonima

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 46 kontrola, u kojima je zatečeno 45 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 2 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 3 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršene su 43 kontrole, u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 30 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 34 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.700 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola, u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 2 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 38 poreznih obveznika nisu predali finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 39 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 422.500 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršene su 32 kontrole, u kojima je zatečeno 45 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika i 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja.

Utvrđeno je da 22 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 25 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 264.900 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečen 141 prijavljeni radnik, 4 neprijavljena radnika, 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 12 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 14 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 158.000 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečen 31 prijavljeni radnik i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da 1 porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.600 KM. Na području Unsko-sanskog kantona izvršena je 21 kontrola, u kojoj su zatečena 62 prijavljena radnika, 1 neprijavljeni radnik i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 3 porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekat je zapečaćen i u 8 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.700 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 12 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 136.500 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole. U toku kontrola utvrđeno je da 3 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 3 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 33.000 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 6 kontrola u kojima je zatečeno 17 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik i 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 2 porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 5 slučajeva izdati su prekršajninalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 37.000 KM.

"Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda", saopćeno je.