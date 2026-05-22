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Porezna uprava FBiH za jedan dan izrekla kazne veće od 1,5 miliona KM, otkrivene brojne nepravilnosti

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 21. maja 2026. godine na području Federacije BiH proveli 244 inspekcijska nadzora

Porezna uprava FBiH za jedan dan izrekla kazne veće od 1,5 miliona KM,. Fena

M. Až.

22.5.2026

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 21. maja 2026. godine na području Federacije BiH proveli 244 inspekcijska nadzora.

Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, mesnica, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih djelatnosti.

Predmet kontrola

Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu s odredbama člana 44. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 125 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1.423.700 KM.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 444 prijavljena radnika i 18 neprijavljenih radnika.

Otkrivena su četiri obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 25 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 7 objekta i u 152 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 1.525.400 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 59 % obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH. Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Kontrole po kantonima

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 46 kontrola, u kojima je zatečeno 45 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 2 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 3 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršene su 43 kontrole, u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 30 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 34 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.700 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola, u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 2 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 38 poreznih obveznika nisu predali finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 39 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 422.500 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršene su 32 kontrole, u kojima je zatečeno 45 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika i 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja.

Utvrđeno je da 22 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 25 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 264.900 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečen 141 prijavljeni radnik, 4 neprijavljena radnika, 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 12 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 14 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 158.000 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečen 31 prijavljeni radnik i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Utvrđeno je da 1 porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.600 KM. Na području Unsko-sanskog kantona izvršena je 21 kontrola, u kojoj su zatečena 62 prijavljena radnika, 1 neprijavljeni radnik i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 3 porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekat je zapečaćen i u 8 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.700 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 12 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 136.500 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole. U toku kontrola utvrđeno je da 3 porezna obveznika nisu predala finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 3 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 33.000 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 6 kontrola u kojima je zatečeno 17 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik i 2 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 2 porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 5 slučajeva izdati su prekršajninalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 37.000 KM.

"Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda", saopćeno je.

# POREZNA UPRAVA FBIH
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