Spasioci već treći dan tragaju za nestalom osobom na lokalitetu sela Dužani kod Konjica

Gorska služba spašavanja Prenj objavila je u petak na svojim društvenim mrežama da već treći dan traje potraga za nestalom osobom na širem lokalitetu sela Dužani kod Konjica.

- Današnje aktivnosti realizirane su uz učešće potražnog tima GSS-a Prenj s potražnim psom Nerom, pripadnika Policijske stanice Konjic, kao i članova Jlo Konjic Koznik, koji su pružili značajnu podršku na terenu – stoji u objavi.

Kako se navodi, pretraga zahtjevnog područja vršena je tijekom cijelog dana te se nastavlja i dalje.

U nedjelju je planirana masovna potraga za nestalom osobom s većim brojem sudionika i dodatnim snagama na terenu.