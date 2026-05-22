Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTRAGA SE NASTAVLJA

Spasioci već treći dan tragaju za nestalom osobom na lokalitetu sela Dužani kod Konjica

Kako se navodi, pretraga zahtjevnog područja vršena je tijekom cijelog dana te se nastavlja i dalje

Spasioci već treći dan tragaju za nestalom osobom. GSS Prenj

FENA

22.5.2026

Gorska služba spašavanja Prenj objavila je u petak na svojim društvenim mrežama da već treći dan traje potraga za nestalom osobom na širem lokalitetu sela Dužani kod Konjica.

- Današnje aktivnosti realizirane su uz učešće potražnog tima GSS-a Prenj s potražnim psom Nerom, pripadnika Policijske stanice Konjic, kao i članova Jlo Konjic Koznik, koji su pružili značajnu podršku na terenu – stoji u objavi.

Kako se navodi, pretraga zahtjevnog područja vršena je tijekom cijelog dana te se nastavlja i dalje.

U nedjelju je planirana masovna potraga za nestalom osobom s većim brojem sudionika i dodatnim snagama na terenu.

# KONJIC
# POTRAGA
# GSS PRENJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.