Dodik otkrio šta očekuje od nove Vlade Slovenije: "Odnosi u prošlosti nisu bili na nivou"

Dodik je u objavi podsjetio da dosadašnja saradnja nije bila na nivou koji, kako je naveo, odgovara interesima naroda.

Poruku je objavio na mreži X, gdje je istakao da postoji prostor za jačanje saradnje i popravljanje dosadašnjih odnosa.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku Janezu Janši povodom njegovog ponovnog izbora na funkciju predsjednika Vlade Slovenije, naglasivši očekivanja da će se odnosi između Republike Srpske i Slovenije unaprijediti.

- RS i Slovenija imaju mnogo prostora da poprave i unaprijede odnose, koji u proteklim godinama nisu bili na nivou koji naši narodi zaslužuju - napisao je Dodik.

On je dodao da trenutne političke promjene vidi kao priliku, posebno kada je riječ o položaju srpske zajednice u Sloveniji i političkom djelovanju Zorana Stevanovića, za kojeg tvrdi da doprinosi jačanju političkog glasa Srba.

"Političar pragmatičnih vizija"

Dodik je ocijenio da bi novi mandat Janeza Janše mogao otvoriti prostor za intenzivniju političku i ekonomsku saradnju, uz više međusobnog razumijevanja.

- Janez Janša je političar pragmatičnih vizija kada je riječ o zapadnom Balkanu i siguran sam da bi mnogi odnosi u regionu danas bili jednostavniji i stabilniji da se njegov glas više slušao i uvažavao u prethodnim godinama - poručio je Dodik.

Zaključio je da očekuje nastavak saradnje i bolju komunikaciju sa novom slovenačkom vladom, ističući uvjerenje da Slovenija može igrati važnu ulogu u stabilnosti i dijalogu u regionu.

Podsjećamo, Janez Janša je izabran za premijera Slovenije nakon glasanja u parlamentu u kojem je dobio 51 glas za i 36 protiv.