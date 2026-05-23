Stanje na putevima u BiH: Radi sportske manifestacije obustavlja se saobraćaj za sva vozila

Radi održavanja sportske manifestacije, do 23.05. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse, na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka (u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu).

Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi na putu

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina (smjer Bijača-Počitelj), a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog održavanja auto trke, danas i sutra (23. i 24.05.) od 10 do 17:30 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti R-442b-krak, od skretanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta koji vodi prema Dejčićima do parkinga neposredno ispred hotela Maršal.

Granični prijelaz

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.