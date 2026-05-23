Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODRŠKA SUVERENITETU

State Department poslao jasnu poruku: Neće se tolerirati secesija u BiH

SAD ostaju čvrsto opredijeljene za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma

AP

N. D.

23.5.2026

Sjedinjene Američke Države ponovo su poslale jasnu poruku o podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući da neće tolerirati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države, navedeno je u najnovijem izvještaju State Departmenta.

SAD ostaju čvrsto opredijeljene za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok istovremeno nastavljaju podsticati Srbiju i Kosovo na nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa s ciljem postizanja trajnog i obostrano prihvatljivog sporazuma.

U izvještaju se ističe da je odlučna američka diplomatija tokom protekle godine doprinijela smirivanju najozbiljnije političke krize u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, uz očuvanje ustavnog poretka i institucionalne stabilnosti države.

Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti postignutu stabilnost te će nastaviti pozivati političke aktere u BiH da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju.

Ovakve poruke predstavljaju ozbiljan politički signal za Milorada Dodika i njegovu politiku, jer State Department jasno poručuje da Sjedinjene Američke Države neće podržati bilo kakve pokušaje secesije, podrivanja državnih institucija ili narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

# STATE DEPARTMENT
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.