State Department poslao jasnu poruku: Neće se tolerirati secesija u BiH

Sjedinjene Američke Države ponovo su poslale jasnu poruku o podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući da neće tolerirati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države, navedeno je u najnovijem izvještaju State Departmenta.

SAD ostaju čvrsto opredijeljene za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok istovremeno nastavljaju podsticati Srbiju i Kosovo na nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa s ciljem postizanja trajnog i obostrano prihvatljivog sporazuma.

U izvještaju se ističe da je odlučna američka diplomatija tokom protekle godine doprinijela smirivanju najozbiljnije političke krize u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, uz očuvanje ustavnog poretka i institucionalne stabilnosti države.

Američka administracija, kako se navodi, namjerava dodatno učvrstiti postignutu stabilnost te će nastaviti pozivati političke aktere u BiH da se suzdrže od poteza koji mogu izazvati nove podjele i destabilizaciju.

Ovakve poruke predstavljaju ozbiljan politički signal za Milorada Dodika i njegovu politiku, jer State Department jasno poručuje da Sjedinjene Američke Države neće podržati bilo kakve pokušaje secesije, podrivanja državnih institucija ili narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.