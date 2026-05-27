Naser Mehmedović: Jarčedoli su jedinstvena lokacija u Sarajevu gdje ljudi mogu prisustvovati žrtvovanju kurbana

"Avaz" je prvog dana Kurban-bajrama posjetio Jarčedole gdje se tradicionalno vrši žrtvovanje kurbana za Gazi Husrev-begovu medresu. Naser Mehmedović, pomoćnik direktora za internat u Gazi Husrev-begovoj medresi i predsjednik komisije za kurbane kazao je kako akcija protiče.

- Nalazimo se na vakufskom imanju Jarčedoli gdje se svake godine od 1970. kada je ovo imanje uvakufljeno od strane rahmetli Ahmeda Tabakovića organizirano provodi aktivnost žrtvovanja kurbana za Gazi-Husref begovu medresu - kazao je.

Dodao je da ova aktivnost počela i ranije 1961. godine, te da se ove godine obilježava 65 godina od kada je čuveni hafiz Ćamil Silajdžić svoj kurban donirao.

- To se svidjelo tada Sarajlijama i oni su već naredne godine svoje kurbane počeli davati za potrebu ishrane učenika Medrese. I evo ta tradicija se nastavlja do danas - kazao je.