Video / Brojni zvaničnici na tradicionalnom bajramskom prijemu kod reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića

Prijem povodom Kurban-bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Svjedoci smo koliki se trud ulaže da bi se narušili dobrosusjedski odnosi, vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje, koje smo s puno žrtve gradili nakon stravičnog rata i agresije na BiH, kazao je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović
Prijem povodom Kurban-bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu.
Prijemu su prisustvovali brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, kao i predstavnici diplomatskog kora.
Između ostalih, događaju su prisustvovali otpravni poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel, ambasador Velike Britanije Džulijan Rajli, šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka, kao i visoki predstavnik Kristijan Šmit.
Što se tiče političkih zvaničnika, na prijemu su bili prisutni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda PSBiH Šefik Džaferović, delegacija HDZ-a BiH predvođena Draganom Čovićem i Darijanom Filipović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, potpredsjednici Federacije BiH Igor Stojanović i Refik Lendo, potpredsjednik RS Ćamil Duraković, delegaciju SDA je predvodio delegat u Domu naroda PSBiH Safet Softić, a prisustvovali su i brojni zvaničnici s nižih nivoa vlasti.
Događaj je uveličao i ratni član Predsjedništva BiH Ejup Ganić.
Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović se prigodno obratio prisutnim i zahvalio se svima što su tu u radosti Kurban-bajrama.
- Hvala Vam i na brojnim čestitkama. U obredovnom i duhovnom smislu Kurban-bajram se kod muslimana povezuje s likom i djelom Ibrahima a.s. i njegovog sina. Neka su nijjet i Božiji blagoslov na njega. Na njega se pozivaju sve naše monoteističke religije, a taj duh je duboko oblikovao i naše bh. društvo i našu kulturu. Većina obreda hadža, koje ovih dana obavljaju milioni muslimana iz čitavog svijeta nadahnuti su Ibrahimovim a.s. životom, kao i sam obred prinošenja žrtve-kurbana, po kojem mi ovaj Bajram i nazivamo - rekao je reisu-l-ulema.
Dodao je da za muslimana, u putu natjecanja u dobru, žrtva je sama bit vjere.
- Svakog dana, a Bajramom posebno, mi iznova ponavljamo koliko je važno ljudsko jedinstvo utemeljeno na vjeri i tradiciji, koju vežemo za Ibrahima a.s. i naše dijeljenje radosti u danima blagdana. Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati da u trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže da bi se narušili dobrosusjedski odnosi, vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje, koje smo s puno žrtve gradili nakon stravičnog rata i agresije na BiH. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti i strpljenja i da nećemo na provokacije nasjedati, iako je to jako teško. To ne znači da trebaju nastaviti s širenjem smutnje među ljudima, trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati. Nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom, da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem. To naročito očekujemo od onih koji upravljaju društvom na svim razinama u BiH. U nadi da će među nama zaživjeti jedinstvo, svim muslimanima čestitam Bajram riječima: Bajram šerif mubarek olsun - poručio je Husein ef. Kavazović.
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