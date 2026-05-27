Video / Brojni zvaničnici na tradicionalnom bajramskom prijemu kod reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića

Prijem povodom Kurban-bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu.

Prijemu su prisustvovali brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Između ostalih, događaju su prisustvovali otpravni poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel, ambasador Velike Britanije Džulijan Rajli, šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka, kao i visoki predstavnik Kristijan Šmit.

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Što se tiče političkih zvaničnika, na prijemu su bili prisutni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda PSBiH Šefik Džaferović, delegacija HDZ-a BiH predvođena Draganom Čovićem i Darijanom Filipović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, potpredsjednici Federacije BiH Igor Stojanović i Refik Lendo, potpredsjednik RS Ćamil Duraković, delegaciju SDA je predvodio delegat u Domu naroda PSBiH Safet Softić, a prisustvovali su i brojni zvaničnici s nižih nivoa vlasti.

Događaj je uveličao i ratni član Predsjedništva BiH Ejup Ganić.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović se prigodno obratio prisutnim i zahvalio se svima što su tu u radosti Kurban-bajrama. - Hvala Vam i na brojnim čestitkama. U obredovnom i duhovnom smislu Kurban-bajram se kod muslimana povezuje s likom i djelom Ibrahima a.s. i njegovog sina. Neka su nijjet i Božiji blagoslov na njega. Na njega se pozivaju sve naše monoteističke religije, a taj duh je duboko oblikovao i naše bh. društvo i našu kulturu. Većina obreda hadža, koje ovih dana obavljaju milioni muslimana iz čitavog svijeta nadahnuti su Ibrahimovim a.s. životom, kao i sam obred prinošenja žrtve-kurbana, po kojem mi ovaj Bajram i nazivamo - rekao je reisu-l-ulema.