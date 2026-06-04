Stranka Rame Isaka uputila žalbu Sudu BiH zbog zabrane učešća na izborima za državni parlament

Politička stranka Snaga naroda uputila je žalbu Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom im se zabranjuje učešće na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Žalba je upućena putem CIK-a, a o ovom potezu javnost je obavijestio Arnel Isak, predsjednik Kantonalnog odbora Snage naroda u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK).

- Smatramo da CIK BiH nije postupio u skladu sa Izbornim zakonom BiH i vlastitim Pravilnikom, jer nam nije omogućio zakonom predviđeni rok za otklanjanje eventualnih nepravilnosti. Vjerujemo da će Sud BiH donijeti zakonitu i pravičnu odluku, te zaštititi pravo naših članova, simpatizera i građana koji su svojim potpisima podržali kandidaturu Snage naroda - poručio je Isak.

On je naglasio kako "pravna borba tek počinje" te dodao da Snaga naroda neće odustati od, kako navodi, istine i pravde u ovom slučaju.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH prethodno je donijela odluku kojom se odbija prijava Snage naroda za učešće na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zbog neispunjavanja jasnih zakonskih kriterija i uočenih nepravilnosti u samoj prijavi. Tačnije, uočena je veći broj falsifikovanih potpisa.