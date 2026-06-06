Video / Posjetili smo svetište "Pod špiljom" u Kreševu, pogledajte kako danas izgleda

Utemeljeno je u drugoj polovici 18. stoljeća, u vrijeme kad je Kreševom, a i širom okolinom, harala kuga.

U špilji je fra Franjo Gracić (1740. – 1799.), koji se u tom periodu vratio sa školovanja na veterini iz Italije, napravio bolnicu na otvorenom i preuzeo na sebe tu odgovornost da liječi oboljele.

Franjo Gracić je u Italiji i Ugarskoj slušao predavanja i iz medicine, ali se ne zna je li i diplomirao. Nakon što se vratio u Bosnu postao je jedan od najpoznatijih ljekara onog doba, a u Padovi je 1795. godine štampao i medicinsko djelo u kojem piše o liječenju groznice, kuge, ujeda zmije, reumatizma, glavobolje, bolesti želuca, zadusi...

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