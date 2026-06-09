Vozite bosonogi, s papučama ili japankama: Postoje li za to kazne kod nas i u Evropi

S ljetnim mjesecima mijenjaju nam se i navike pa iz teških zimskih cipela ulazimo u komforniju obuću. Međutim, kako je s vožnjom? Mnogi su spremni voziti s japankama, papučama ili bosonogi, a to nije dobro rješenje za saobraćajnu sigurnost. Kod otvorenih cipela kao što su japanke, papuče ili sandale postoji opasnost da se pedala zaglavi između cipele i stopala. Evropski autoklubovi napravili su istraživanje saobraćajnih pravila u državama i prikupili saznanja o kažnjivosti takve vožnje.

U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Finskoj, Luksemburgu nema posebnih pravila o obući za vožnju ili bosonogoj vožnji. Dakle, sve je dopušteno.

U Češkoj Republici vozači osobnih vozila nisu posebno definirani, ali vozači ekonomskih vozila moraju imati cipele dok voze.

U Italiji, u koju često idemo, nema pravila, ali postoji problem u slučaju saobraćajne nesreće – ako policijski službenik ustanovi da imate neadekvatnu obuću i to unese u zapisnik, osiguravajuća kuća može vam uskratiti isplatu.

U Njemačkoj, po zakonu, vozač mora učiniti sve da osigura sigurno upravljanje automobilom. To se često interpretira kao preporuka da ne vozite u japankama, sandalama i natikačama koje sa zadnje strane nisu učvršćene te bosonogi. Kažnjavanje nije definirano, ali je zato moguć gubitak dijela prava iz osiguranja – ako se dogodi saobraćajna nesreća i ako je činjenica da vozač nije imao odgovarajuću obuću igrala određenu ulogu u tome.

U Španiji je zabranjeno voziti s japankama na nogama ili bosonog. Kazna je 80 eura.

U Sloveniji nema izričite zabrne, a uhvate li vas policijski službenici da vozite u japankama ili bosonogi samo će vas upozoriti da biste trebali imati čvršću obuću dok vozite.

U Mađarskoj nema pravila, odnosno ona nisu upisana u zakon, ali u slučaju nesreće vozač može biti proglašen odgovornim ako nije imao odgovarajuću obuću na nogama.

U Nizozemskoj nema posebnog teksta koji regulira obuću, policija vas ne može kazniti ako vozite u japankama, ali, dogodi li se nesreća, procjenjuju se svi detalji pa je moguće da i obuća igra ulogu u ustanovljavanju krivice.

U Austriji vas također policija neće kazniti ako vozite s japankama ili bosonogi. Međutim, dogodi li se saobraćajna nesreća, ako policija utvrdi da je nesreća mogla biti izbjegnuta s drugačijim tipom obuće – protiv vozača se može pokrenuti postupak.

U Velikoj Britaniji japanke i bosonoga vožnja nisu posebno precizirani, ali u Zakonu o sigurnosti prometa piše da vozač mora imati obuću koja ga neće omogućiti da upravlja vozilom na sigurna način. Zbog toga vas mogu i kazniti. U Hrvatskoj također nema posebnih pravila, piše HAK.

Istraživanja Austrijskog autokluba pokazala su da je vrijeme reakcije s japankama mnogo sporije nego s patikama na nogama, na primjer, a isto tako slabija je sila kočenja. Pritom postoji i opasnost da vam se japanke ili sandale zaglave na nekoj od pedala, a u prometu je brzina reakcije jako bitna.