Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH zakazana za četvrtak: Na dnevnom redu samo jedna tačka

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na jučerašnjoj vanrednoj sjednici usvojili su Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za FBiH.

Da bi zakon stupio na snagu potrebno je da dobije podršku Doma naroda. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, kako saznaje “Avaz”, zakazana je za četvrtak u 12 sati.

Vlada FBiH na ovaj način pokušava spriječiti stečaj NŽZ, a poseban zakon usvaja se samo par sedmica prije ročišta u Općinskom sudu Zenica na kojem bi mogla biti donešena odluka o pokretanju stečaja.