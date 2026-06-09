SAD upozorile BiH: "Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu"

Sjedinjene Američke Države poručile su da Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti odgađanje prekida ovisnosti o ruskom plinu, posebno u trenutku kada Evropska unija planira postepeno ukidanje uvoza ruskog plina do jeseni 2027. godine.

Reakcija State Departmenta uslijedila je nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske s predstavnicima ruske energetske kompanije Gazprom u Sankt Peterburgu.

Vašington prati poteze vlasti u RS-u

Iz State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa poručili da će pažljivo pratiti sve aktere u Bosni i Hercegovini koji političke interese stavljaju ispred energetske sigurnosti zemlje.

- Pažljivo ćemo pratiti one koji daju prioritet političkoj prednosti nad energetskom sigurnošću zasnovanom na pouzdanoj američkoj energiji i prekidu ovisnosti o ruskom plinu - naveli su iz američke administracije.

Dodali su da BiH mora ubrzati procese energetske diversifikacije kako bi smanjila zavisnost od jednog dobavljača.

RS nastavlja saradnju s Gazpromom

Delegacija Republike Srpske, među kojom su bili predstavnici Vlade RS-a i lider SNSD-a Milorad Dodik, proteklih dana razgovarala je s rukovodstvom Gazproma o nastavku saradnje i razvoju plinske infrastrukture.

Vlasti RS-a istovremeno nastavljaju aktivnosti na realizaciji projekta Istočna nova interkonekcija, plinovoda vrijednog oko 500 miliona eura koji bi povezao ovaj entitet s plinskom mrežom Srbije.

Ministar energetike i rudarstva RS-a Petar Đokić ranije je izjavio da Republika Srpska ostaje važan partner Gazproma u razvoju energetskih projekata.

Južna interkonekcija američki prioritet

S druge strane, vlasti Federacije BiH planiraju realizaciju projekta Južna interkonekcija, kojim bi prirodni plin u Bosnu i Hercegovinu dolazio s LNG terminala na hrvatskom otoku Krku.

U projekt su uključeni i američki investitori. Iz State Departmenta podsjećaju da je Južna interkonekcija bila prioritet američke politike tokom posljednje tri administracije.

- Ovaj projekt proširit će i diverzificirati energetski sektor Bosne i Hercegovine. Omogućit će zemlji veću kontrolu nad snabdijevanjem energijom kroz pristup tržišno zasnovanom prirodnom plinu i smanjenje ovisnosti o jednom nepouzdanom izvoru - naveli su iz State Departmenta.

Američka energija kao alternativa

Američki zvaničnici ističu da izvoz energije predstavlja jedan od ključnih stubova ekonomske saradnje SAD-a s evropskim partnerima.

- Sjedinjene Države imaju resurse da podrže evropske napore za odvajanje od ruske energije i podsticanje ekonomskog rasta. Američke kompanije su pouzdani partneri i spremne su pružiti podršku - poručili su.

Bosna i Hercegovina trenutno je u potpunosti ovisna o ruskom plinu koji u zemlju stiže preko Srbije putem gasovoda Turski tok. Godišnja potrošnja prirodnog plina kreće se do 250 miliona kubnih metara, a najveći broj potrošača nalazi se u Sarajevu i srednjoj Bosni.