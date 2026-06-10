Bil Gejts svjedočio o Epstinu pred Kongresom: "Znao je da sam prevario suprugu, pokušao je to iskoristiti"

Milijarder Bil Gejts (Bill Gates) izjavio je pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država da nije imao saznanja o krivičnim djelima Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) te da je osuđeni seksualni prestupnik pokušao iskoristiti informacije iz njegovog privatnog života kako bi utjecao na njega.

Gejts je tokom saslušanja naglasio da nije bio svjestan Epstinovih kriminalnih aktivnosti.

- Nikada nisam svjedočio niti imao bilo kakve naznake da je Epstin bio uključen u kontinuirane kriminalne aktivnosti. Nikada nisam bio na njegovom ostrvu, ranču ili kući na Floridi - rekao je Gejts.

Dodao je da je Epstin bio upoznat s njegovom bračnom nevjerom te da je pokušao to iskoristiti nakon što su prekinuli kontakte.

- Bio je neuspješan u tom pokušaju, ali to pokazuje na koje je načine pokušavao iskoristiti naše kontakte za svoje ciljeve. Nikada nisam ni trebao upoznati Epstina - kazao je Gejts.

Prema njegovim riječima, Epstinu ga je 2011. godine predstavio zajednički poznanik, a u početku je vjerovao da bi on mogao pomoći u prikupljanju milijardi dolara za globalno zdravstvo.

- Bio sam svjestan da je imao pravnih problema, ali nisam u potpunosti razumio razmjere zločina koje je počinio. To je bila ozbiljna greška u procjeni - rekao je Gejts, dodajući da su njihovi kontakti bili ograničeni i da su završili krajem 2014. godine.

Saslušanje je održano iza zatvorenih vrata, a Gejts je poručio da se dobrovoljno odazvao kako bi pomogao radu odbora i rasvjetljavanju slučaja za žrtve. Predsjedavajući odbora Džejms Komer (James Comer) izjavio je da tokom saslušanja nije bilo ograničenja u pogledu tema o kojima je Gejts mogao biti ispitivan.