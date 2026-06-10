Blanuša: PSS je predložio da Stanivuković bude predsjednik SDS-a nakon spajanja stranaka

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša demantovao je navode da je bio spreman da ustupi kandidaturu, pojašnjavajući da se radi o širem prijedlogu koji podrazumijeva moguće spajanje SDS-a i Pokreta “Sigurna Srpska” (PSS). Prema tom prijedlogu, kako navodi, Draško Stanivuković bi preuzeo funkciju predsjednika SDS-a.

Blanuša je u gostovanju na RTRS-u govorio o nedavno održanoj sjednici Glavnog odbora SDS-a u Istočnom Sarajevu, na kojoj je potvrđena njegova kandidatura za predsjednika Republike Srpske, ali i razmatrana opcija spajanja dvije političke opcije.

On je pojasnio da je jedan od prijedloga koji je stigao iz PSS-a bio da Stanivuković postane predsjednik SDS-a.

- Јedna varijanta je bila da Draško Stanivuković, ali ovaj put kao kandidat SDS-a, ide za predsjednika Republike Srpske, a ja da budem kandidat za srpskog člana Predsjedništva. Ja sam rekao da neću biti kandidat za srpskog člana Predsjedništva iz razloga što sam pet mjeseci pričao jednu priču, a ovo je sada druga priča. Drugi prijedlog je bio da idemo obrnuto. Da Stanivuković bude predsjednik SDS-a i kandidat za srpskog člana Predsjedništva, a ja bih bio kandidat za predsjednika Republike Srpske - rekao je Blanuša.

Dodao je da je riječ o prijedlogu koji je, kako tvrdi, došao iz PSS-a prema SDS-u.

- Ni ja ni Predsjedništvo SDS-a nismo predložili Draška Stanivukovića za kandidata za predsjednika Republike Srpske, nego se Predsjedništvo izjašnjavalo o prijedlogu PSS-a u kompletu - izjavio je Blanuša.

Ipak, informacije učesnika sjednice govore da je upravo Blanuša iznio taj prijedlog kao opciju koja je bila na stolu tokom rasprave.