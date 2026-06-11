Danas vanredna sjednica Doma naroda, zakon o Novoj Željezari Zenica jedina najavljena tema

Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o Novoj Željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu.

U ponedjeljak je Predstavnički dom prihvatio Prijedlog ovog akta većinom glasova, također na vanrednoj sjednici.

Ako to danas učini i Dom naroda, postat će zakon (s velikim 'Z') i može biti objavljen u Službenim novinama jer je za svaki pa i za ovaj federalni propis zakonske jačine neophodna većinska podrška oba doma.

Predlagač je Federalna vlada koja je ranije zatražila i da ga oba doma razmotre po hitnom postupku. Predstavnički dom je to uvažio i nakon cjelodnevne rasprave proteklog ponedjeljka, prihvatio Prijedlog sa 70 glasova. Niko nije glasao protiv, tri zastupnika su bila suzdržana.

Puni službeni naziv akta o kojem su odlučivali je Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Ranije je u kompaniji na koju se tekst odnosi najavljen stečaj, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je u početnom obraćanju članovima Predstavničkog doma proteklog ponedjeljka kazao da oni zapravo treba da odlučuju o kontrolisanom restrukturiranju zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije BiH.

Restrukturiranje, konsolidacija kompanije i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi, po njegovim riječima. Zakon daje šansu njenom opstanku i ponovnom pokretanju proizvodnje, ustvrdio je također ministar.

Na vijest da je Predstavnički dom odobrio akt većinom glasova, ubrzo potom oglasio se i federalni premijer Nermin Nikšić.

Nazvao je to važnim iskorakom ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti privrede Federacije.

Proces ipak još nije završen, napomenuo je, budući da predstoji i odlučivanje Doma naroda da bi, u slučaju pozitivnog ishoda, proces bio okončan prije 25. juna, za kada je planirano pokretanje stečajnog postupka.