Predložen pritvor za šest osumnjičenih zbog trgovine oružjem

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Kalesiji stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za šest osoba osumnjičenih za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Mjera pritvora je predložena za Mehu Salkića (46), Araza Alića (52), Mehmeda Bešića (50) iz Kalesije, Slobodana Tripkovića (62) iz Osmaka, Nuriju Gerovića (41) iz Bratunca i Halida Bosankića (46) iz Živinica.

Oni su osumnjičeni da su u periodu od februara do juna 2026. godine na području Tuzlanskog kantona i nekoliko mjesta u Republici Srpskoj, djelujući po prethodnom dogovoru, neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje, municiju i dijelove za oružje.

Postoji osnovana sumnja da su u pomenutom periodu radi sticanja protivpravne imovinske koristi, međusobno i sa drugim osobama zainteresovanim za kupovinu oružja ostvarivali kontakte, dogovarali vrste i količine, cijene, mjesta i vrijeme primopredaje, te u više navrata organizovali i realizovali kupoprodaju različitih vrsta vatrenog oružja i municije za unaprijed dogovorene novčane iznose.

Podsjećamo, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Kalesija, istražitelji SKP MUP-a TK su 9. juna 2026. godine obavili pretrese na više lokacija u Kalesiji i Živinicama, te u saradnji sa MUP-om RS na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Prilikom pretresa je pronađena i oduzeta određena količina vatrenog oružja, municije, eksplozivnih sredstava i dijelova oružja, te mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade oni su jučer predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene. Istražne radnje u ovom predmetu su u toku.