Vlada USK osigurala tri miliona KM za infrastrukturne projekte i neprofitne organizacije

Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je ukupno tri miliona konvertibilnih maraka za finansiranje infrastrukturnih projekata lokalnih zajednica i podršku programima neprofitnih organizacija, a na današnjoj sjednici usvojene su odluke o kriterijima raspodjele sredstava te data saglasnost na tekstove javnih poziva za njihovu dodjelu.

Sredstva će biti dostupna putem javnog poziva

Na prijedlog premijera USK-a Mustafe Ružnića, Vlada je donijela odluke o kriterijima i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta kantona za 2026. namijenjenih kapitalnim grantovima drugim nivoima vlasti i fondovima, kao i grantovima za neprofitne organizacije.

Za infrastrukturne projekte gradova i općina na području USK-a osigurano je 2,5 miliona KM. Sredstva će biti dostupna putem javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje započetih i planiranih projekata od značaja za lokalne zajednice.

Milioni za infrastrukturu i projekte

Prema usvojenim kriterijima, sredstva će moći biti korištena za sanaciju, modernizaciju i izgradnju saobraćajne infrastrukture, uključujući puteve, mostove, kružne tokove, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, kao i za sanaciju klizišta, izgradnju zaštitnih i potpornih zidova, sportskih objekata te projekte komunalne infrastrukture.

Vlada je istovremeno osigurala i 500.000 KM za podršku projektima neprofitnih organizacija.

- Za infrastrukturne projekte osigurali smo sredstva u iznosu od 2.500.000 KM, dok je 500.000 KM namijenjeno neprofitnim organizacijama za refundiranje, finansiranje i sufinansiranje projekata koji doprinose promociji vrijednosti Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine te unapređenju ljudskih prava, građanskih sloboda i ravnopravnosti spolova - izjavio je Ružnić.

Uskoro javni pozivi za dodjelu sredstava

Dodao je da će podrška biti usmjerena i na projekte iz oblasti nauke, kulture, medija, sporta, umjetnosti i turizma, kao i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, a koje neprofitne organizacije realiziraju u okviru svojih programa rada.

Nakon današnje saglasnosti Vlade USK, javni pozivi za dodjelu sredstava bit će objavljeni u skladu s utvrđenim procedurama, čime će gradovima, općinama i organizacijama civilnog društva biti omogućeno apliciranje za budžetsku podršku planiranim projektima.