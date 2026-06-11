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DF traži Fortinu ostavku zbog neprijenosa utakmica reprezentacije BiH

Iz ove stranke tvrde da je neprihvatljivo što građani utakmice sa Svjetskog prvenstva neće moći pratiti putem javnog servisa

DF i Edin Forto. Facebook - Fena

B. A.

prije 39 minuta

Demokratska fronta zatražila je ostavku ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, ocijenivši skandaloznom činjenicu da građani Bosne i Hercegovine utakmice nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu neće moći pratiti putem javnog RTV servisa.

Iz DF-a odgovornost za nastalu situaciju pripisuju vlastima na državnom nivou, navodeći da nisu učinile dovoljno kako bi osigurale prijenos utakmica na javnim emiterima.

- Vlast Trojke, HDZ-a i SNSD-a nije bila u stanju niti je pokazala dovoljno volje i angažmana kako bi javni servisi koje kontrolišu osigurali prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Svjetskog prvenstva. Posebnu odgovornost za sramotu i neugodnost sa kojom smo suočeni snosi Trojkin resorni ministar Edin Forto (Naša stranka) kojeg ovim putem pozivamo da podnese neopozivu ostavku na mjesto ministra, te da u ime Vijeća ministara i njegove stranke uputi izvinjenje građanima - naveli su iz DF-a.

U saopćenju su ocijenili da je cijeli slučaj samo još jedan pokazatelj, kako tvrde, neodgovornog odnosa aktuelne vlasti prema građanima i državnim institucijama.

- Ipak, ovim putem želimo istaći da je sramota koju je Trojka priredila građanima Bosne i Hercegovine samo sastavni dio njihove cjelokupne vladavine, a pomenuti nemar i nesposobnost samo je najbolja ilustracija toga - dodali su.

Iz ove stranke postavili su i pitanje opravdanosti plaćanja RTV pretplate ukoliko građani ne mogu pratiti nastupe državne reprezentacije putem javnog servisa.

- I da li aktuelne vlasti svjesno rade na uništavanju BHRT-a? Iste vlasti istovremeno su u upravljačke strukture Javnih servisa imenovale osobe koje su javno pozivale na neplaćanje pretplate te osobe koje se ističu u antidržavnom angažmanu. Umjesto javnih servisa utakmice Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine prenositi će privatne televizijske stanice iz susjedstva, a to najbolje objašnjava u kakvo stanje je Trojka dovela državu BiH - poručili su iz DF-a.

# OSTAVKA
# EDIN FORTO
# DF
# REPREZENTACIJA BIH
# PRENOS
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