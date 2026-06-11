Dok POSKOK istražuje imenovanje NiP-ovih kadrova: Vlada FBiH razriješila dužnosti Željka Silađija, direktora Ureda za zakonodavstvo

Odlukom Vlade Federacije BiH Željko Silađi razriješen je dužnosti direktora Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije. Silađi je zvanično razriješen dužnosti 10. juna ove godine zbog, kako se navodi u Rješenju objavljenom u Službenim novinama Federacije, “ispunjavanja zakonskih godina života kao uslova za prestanak radnog odnosa u organu državne službe”. Istovremeno je pokrenuta procedura raspisivanja javnog konkursa za novog direktora Ureda.

U ovoj odluci ništa ne bi bilo sporno da direktor Ureda za zakonodavstvo nije još u januaru 2024. godine stekao uslove za penziju, na što su upozoravali i zaposlenici Ureda i pojedini zastupnici u federalnom Parlamentu. Uprkos tome, Silađi je sve ovo vrijeme (do jučer) ostao na funkciji.

Odluka o njegovom razrješenju je donesena tek kada su radnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo podnijeli krivičnu prijavu protiv Silađija, članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća i i više za sada neidentifikovanih osoba. Istovremeno, tužioci Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) prošlog mjeseca počeli su izuzimati dokumentaciju iz Ureda za zakonodavstvo. Prema navodima iz prijave, Silađi je zloupotrijebio službeni položaj dajući, kako tvrde podnosioci, pravno neutemeljeno mišljenje kojim je omogućeno imenovanje osobe koja ne ispunjava statutom propisane uvjete za funkciju vršioca dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo, piše Istraga.

Podsjetimo, Dino Selimović, kadar Naroda i pravde i bivši savjetnik ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, imenovan je u martu za vršioca dužnosti direktora Aerodroma uprkos ozbiljnim dilemama u vezi s ispunjavanjem uslova za ovu funkciju. Zbog spornih pitanja koja su se odnosila na njegovo radno iskustvo i eventualni sukob interesa, članovi Nadzornog odbora Aerodroma zatražili su stav Ureda za zakonodavstvo. Ured je dao pozitivno mišljenje zaključivši, između ostalog, da “vršitelji dužnosti, po našem mišljenju, ne moraju ispunjavati sve uvjete predviđene za tu funkciju.”