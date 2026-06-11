Dok POSKOK istražuje imenovanje NiP-ovih kadrova: Vlada FBiH razriješila dužnosti Željka Silađija, direktora Ureda za zakonodavstvo

Odlukom Vlade Federacije BiH Željko Silađi razriješen je dužnosti direktora Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije. Silađi je zvanično razriješen dužnosti 10. juna ove godine zbog, kako se navodi u Rješenju objavljenom u Službenim novinama Federacije, “ispunjavanja zakonskih godina života kao uslova za prestanak radnog odnosa u organu državne službe”. Istovremeno je pokrenuta procedura raspisivanja javnog konkursa za novog direktora Ureda.
U ovoj odluci ništa ne bi bilo sporno da direktor Ureda za zakonodavstvo nije još u januaru 2024. godine stekao uslove za penziju, na što su upozoravali i zaposlenici Ureda i pojedini zastupnici u federalnom Parlamentu. Uprkos tome, Silađi je sve ovo vrijeme (do jučer) ostao na funkciji.
Odluka o njegovom razrješenju je donesena tek kada su radnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo podnijeli krivičnu prijavu protiv Silađija, članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća i i više za sada neidentifikovanih osoba. Istovremeno, tužioci Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) prošlog mjeseca počeli su izuzimati dokumentaciju iz Ureda za zakonodavstvo. Prema navodima iz prijave, Silađi je zloupotrijebio službeni položaj dajući, kako tvrde podnosioci, pravno neutemeljeno mišljenje kojim je omogućeno imenovanje osobe koja ne ispunjava statutom propisane uvjete za funkciju vršioca dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo, piše Istraga.
Podsjetimo, Dino Selimović, kadar Naroda i pravde i bivši savjetnik ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, imenovan je u martu za vršioca dužnosti direktora Aerodroma uprkos ozbiljnim dilemama u vezi s ispunjavanjem uslova za ovu funkciju. Zbog spornih pitanja koja su se odnosila na njegovo radno iskustvo i eventualni sukob interesa, članovi Nadzornog odbora Aerodroma zatražili su stav Ureda za zakonodavstvo. Ured je dao pozitivno mišljenje zaključivši, između ostalog, da “vršitelji dužnosti, po našem mišljenju, ne moraju ispunjavati sve uvjete predviđene za tu funkciju.”
Imenovanje aktuelne, kao i prethodne uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo sada je pod lupom istražnih organa. Tužitelji POSKOK-a u maju su izuzeli dokumentaciju sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo i iz Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo, a u fokusu istrage nalaze se upravo akti i mišljenja Ureda za zakonodavstvo o davanju saglasnosti o ispunjavanju uslova za imenovanja u upravi Aerodroma.
Pored imenovanja uprave Aerodroma, sporno je i produžavanje mandata v.d. direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Aldina Brašnjića, za koje se “pokriće” također tražilo preko Ureda za zakonodavstvo. U aprilu ove godine, Ured je dao pozitivan odgovor na upit Aldina Brašnjića da li on može obavljati dužnost “privremeno postavljenog direktora” i je li to u skladu sa Zakonom. Iz dostupne dokumentacije proizlazi da se ime Željka Silađija pojavljuje u gotovo svim ključnim fazama postupaka koji su prethodili imenovanju Aldina Brašnjića, ali i u aktivnostima koje su uslijedile nakon toga. Njegova uloga obuhvata davanje pozitivnih mišljenja na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kao i naknadna tumačenja kojima se nastojalo pružiti pravno uporište za zadržavanje statusa „privremeno postavljenog direktora“ čak i nakon poništenja konkursne procedure.