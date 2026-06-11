Tanja Topić za "Avaz": Građani su sluđeni ponašanjem opozicije RS-a

Tanja Topić, politička analitičarka, za „Avaz“ je komentarisala opoziciju u Republici Srpskoj. U cijeloj ovoj političkoj opereti, najfascinantnije je to što svi tvrde da rade na jedinstvu opozicije RS-a, a rezultat je da niko više ne zna ko je kandidat, čija je stranka, ko kome nudi šta, ko je kome zahvalan. Topić je komentarisala objavu kandidature Blanuše, tvrdeći da je stalnim pozivima zbunjivao javnost.

Zbunjujuće poruke

Ponašanje dijela opozicionih prvaka je posljednjih nekoliko mjeseci potpuno konfuzno i doprinijelo je sluđivanju građana. Malo ko zna ko je predsjednički kandidat opozicije, oni koje je predložila stranka predlagali su prvake nekih drugih političkih partija. Potom su lopticu prebacivali iz Glavnog odbora u Predsjedništvo, pa onda na kraju vraćali u Glavni odbor stranke, ističe Topić.

Branko Blanuša (SDS) je stalno pozivao na jedinstvo opozicije, i unosio zabunu u javnost, što prihvatanjem sopstvene kandidature, što kandidovanjem nekog drugog za istu funkciju. Onda je protivrječno, ali i licemjerno, da Branko Blanuša poziva na jedinstvo. S punim pravom se može postaviti pitanje po čijoj je mjeri to jedinstvo – Beograda, Draška Stanivukovića ili nekih centara moći unutar Srpske demokratske stranke, jer to sigurno nije riječ o jedinstvu po mjeri opozicije i interesa javnosti u RS-u, ističe ona.

Čiji je Stanovuković?

Prema njenim riječima, postoje ozbiljne sumnje o tome da li je Draško Stanivuković Dodikov igrač, kao i oprez kada govorimo o tome da je Vlado Đajić „dio dogovora“.

- Stanivuković je u više navrata dao povoda za ove sumnje, dodjeljujući atraktivna gradska zemljišta ljudima bliskima vlasti i njegujući dobre poslovne odnose s tajkunima -ističe ona.

Kaže da Stanivuković nije bio uvjerljiv, kao i da nije ni pokušao odbaciti ove sumnje, iako je u ranom političkom djelovanju bio najžešći mladi opozicionar, koji je mnogim građanima probudio nadu.

Malo opozicije

Vrlo je malo političara koji imaju integritet i vjerodostojni su u svom kritičkom odnosu prema vladajućima, ističe ona. Jedan od njih je i Vlado Đajić, navodi, koji nosi teret Nenada Nešića i njegovog tobožnjeg prelaska u opoziciju, te ponovnog povratka pod skute vlasti.

Topić kaže da se u ovom trenutku teško baviti projekcijom buduće vlasti, jer se događaji smjenjuju iz sata u sat pa je nepoznato i to kakav je okvir u kojem će izbori biti održani.

Ističe da BiH jeste prostor na kojem se lome koplja između pojedinih svjetskih sila, dijelom zbog unutrašnjih nesređenih prilika, a dijelom i zbog interesa zapadnih i istočnih sila, prvenstveno finansijskih i privrednih.

Dodikova kandidatura kao naučna fantastika

Kao pravni laik, čudim se vrlim stručnjacima, koji u udvorništvu idu tako daleko da uopšte najavljuju Dodikovu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Iz lične vizure, ta opcija mi dođe kao naučna fantastika, istakla je. Iz ugla političkog pragmatizma, prljavih političkih dilova i trgovina, kojima svjedočimo posljednjih godina, sve je moguće. Ali onda bi to bio kraj vladavine prava, koja postoji u naznakama, i kraj svake iluzije da u ovom društvu mogu vladati zakoni i poštivanje Ustava.