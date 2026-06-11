Video / Neobična odluka Amera Beganovića sa Smetova kod Zenice: Cijelo imanje ostavljam životinjama

Jednoga dana kada me ne bude, hoću da su moje životinje zbrinute i da imaju svoje utočište. Kaže ovo Amer Beganović, vlasnik farme na Smetovima kod Zenice koji se godinama brine o napuštenim, ranjenim, odbačenim životinjama.

Istinski ljubitelji

- Odlučio sam da cijelo imanje, zemljište i kuću te popratne objekte ostavim životinjama. Sve ću pravno provesti i ovjeriti tu izjavu kod notara. Kada me ne bude više s njima, da oni imaju gdje - govori Beganović.

Naravno, ne mogu se životinje same o sebi brinuti.

- Stoga evo i ovim putem pozivam stvarne i istinske ljubitelje životinja da mi se jave i da polako dogovorimo preuzimanje brige o životinjama kojih ima više od 500 - kaže Beganović.

Godinama se ovaj čovjek brine o raznim životinjama. Od krava, koza, konja, magaraca, pa do pasa, ptica raznih vrsta i zmija.

Japanske koke

- Zmije su dobre životinje, korisne. Da njih nema, glodari bi preuzeli i ne bi se moglo živjet' od njih - govori Beganović dok objašnjava kako su zmije na njegovom imanju bezopasne.

Ipak, favoriti potpisnika ovih redova su japanske kokoši koje se brinu za balans, odnosno umjeren broj gmizavaca, a samim tim i zmija.

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