Video / Neobična odluka Amera Beganovića sa Smetova kod Zenice: Cijelo imanje ostavljam životinjama

Jednoga dana kada me ne bude, hoću da su moje životinje zbrinute i da imaju svoje utočište. Kaže ovo Amer Beganović, vlasnik farme na Smetovima kod Zenice koji se godinama brine o napuštenim, ranjenim, odbačenim životinjama.
HUMANOST
Stoga evo i ovim putem pozivam stvarne i istinske ljubitelje životinja da mi se jave i da polako dogovorimo preuzimanje brige o životinjama kojih ima više od 500, kaže Beganović
Beganović: Želi da sve životinje budu zbrinute. Avaz
Jednoga dana kada me ne bude, hoću da su moje životinje zbrinute i da imaju svoje utočište. Kaže ovo Amer Beganović, vlasnik farme na Smetovima kod Zenice koji se godinama brine o napuštenim, ranjenim, odbačenim životinjama.
- Odlučio sam da cijelo imanje, zemljište i kuću te popratne objekte ostavim životinjama. Sve ću pravno provesti i ovjeriti tu izjavu kod notara. Kada me ne bude više s njima, da oni imaju gdje - govori Beganović.
Naravno, ne mogu se životinje same o sebi brinuti.
- Stoga evo i ovim putem pozivam stvarne i istinske ljubitelje životinja da mi se jave i da polako dogovorimo preuzimanje brige o životinjama kojih ima više od 500 - kaže Beganović.
Godinama se ovaj čovjek brine o raznim životinjama. Od krava, koza, konja, magaraca, pa do pasa, ptica raznih vrsta i zmija.
- Zmije su dobre životinje, korisne. Da njih nema, glodari bi preuzeli i ne bi se moglo živjet' od njih - govori Beganović dok objašnjava kako su zmije na njegovom imanju bezopasne.
Ipak, favoriti potpisnika ovih redova su japanske kokoši koje se brinu za balans, odnosno umjeren broj gmizavaca, a samim tim i zmija.
Euforija trese Bosnu i Hercegovinu zbog nastupa nogometne reprezentacije na Mundijalu koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku.
Ovo stanje opće sreće nije zaobišlo ni farmu Amera Beganovića na Smetovima kod Zenice.
Jedan od njegovih magaraca Ajnštajn zvani Aki je poznati prognozer. Prvi put je pred kamerama jednog medija prognozirao rezultat utkamice nacionalnog tima.
- Neka bude kako je Aki prognozirao - kaže njegov i zaštitnik 500 drugih životinja Amer Beganović.
Pa neka bude kako je Aki prognozirao - pobjeda BiH!
NAKON AMERIČKIH UDARA
NEVRIJEME