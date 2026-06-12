Prije 33 godine poginuo “Zlatni ljiljan” Safet Isović Tigar

Na današnji dan 1993. godine, u oslobađanju Mijatovića kose u Sarajevu, u jeku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.), poginuo je Safet Isović Tigar, zamjenik komandanta 2. viteške motorizovane brigade Armije RBiH, bh. ratni heroj i “Zlatni ljiljan”. Na Mijatovića kosi se tada odvijala značajna bitka za odbranu Sarajeva u kojoj su borci Armije Republike BiH, vođeni hrabrim komandantima i komandirima, izvojevali pobjedu u jednoj munjevito izvedenoj, a hrabro osmišljenoj akciji. Safet Isović rođen je 6. septembra 1966. godine u Bijelom Polju. Bio je aktivno vojno lice. Najviše ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobio je 1992., a posthumno je, 1994. godine, odlikovan "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima". Na Mijatovića kosi se svake godine obilježava godišnjica oslobađanja ovog područja od agresorskih snaga i pogibije ratnog heroja.

Vilijam Kolins . Wikipedia.org Vilijam Kolins . Wikipedia.org

Umro engleski književnik Vilijam Kolins 1759. - Umro engleski književnik Vilijam Kolins (William Collins), jedan od najznačajnijih engleskih lirskih pjesnika 18. stoljeća. Upadljivo je ispoljavao romantičarsko interesovanje za tajanstveno, legendarno i fantastično i izvjesno demokratsko osjećanje. Djela: ode "Večer", "Škotske praznovjerice" i "Sloboda". 1942. – U Sarajevu preminula bosanskohercegovačka književnica, prevoditeljica, dramaturginja Laura Papo Bohoreta, jedna od naših prvih scenaristica i rediteljica. Bohoreta je djelovala u okviru jevrejske radničke kulturne zajednice „Matatja“ i sve njene pozorišne komade izvodili su članovi dramske sekcije „Matatje“, a ona je bila i autorica i dramaturginja i scenaristica i pratnja na klaviru. Laurine drame izvođene su skoro svake večeri na čuvenim sijelima kod „Matatje“, koja su bila veoma posjećena. Najpoznatija i u to vrijeme najpopularnija Bohoretina drama, iako je trajala pet sati, bila je „Esterka“, koju je posvetila svojoj majci. Njen najvažniji rad - studija „La Mužer Sefardi de Bosna“ (Sefardska žena u Bosni) je prva kulturografska i etnografska knjiga o sefardskoj ženi. Zbog svojih progresivnih stavova navedenih u studiji, ali i kasnijeg djelovanja, Bohoreta je nazvana prvom balkanskom feministkinjom.

Nurija Pozderac . Wikipedia.org Nurija Pozderac . Wikipedia.org