Prije 34 godine granatirana i zapaljena Saborna crkva Svete trojice u Mostaru

Na današnji dan 1992. godine s položaja HVO-a i HV-a granatirana je i zapaljena Saborna crkva Svete trojice u Mostaru. U crkvi je 1888. sahranjen mitropolit Leontije Radulović čije su mošti pronađene 2010. prilikom obnove crkve.
Saborna crkva u Mostaru bila je saborni hram Eparhije zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Građena je od 1863. do 1873. i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Veliki prilog za njenu izgradnju poslao je tadašnji sultan Osmanskog Carstva Abdul Aziz, a dio novca darovala je Rusija. Graditelji crkve bili su Hercegovac Spasoje Vulić i poznati neimar Andreja Damjanov.
Veleljepna, monumentalna i živopisna crkva, koja se nalazi na lokaciji Brankovac, posvećena Svetoj trojici, bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu.
Bendžamin Frenklin dokazao da su munje elektricitet
1752. - Bendžamin Frenklin (Benjamin Franklin), američki državnik, filozof, izumitelj, fizičar, ekonomist i književnik, izveo je čuveni eksperiment, podigavši u zrak papirnatog zmaja tokom nevremena u Filadelfiji, da bi dokazao da su munje zapravo elektricitet. Tako je postavio novu teoriju elektriciteta, dokazujući postojanje pozitivnog i negativnog električnog naboja. Osim toga, otkrio je tok i svojstva Golfske struje, te pronašao gromobran. Godine 1775., postao je član Kongresa SAD-a i jedan od autora Deklaracije nezavisnosti.
1843. - Rođen norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grig, koji je, inspirišući se nacionalnim folklorom, afirmisao norvešku muziku u svijetu. Posebno je značajan njegov doprinos razvoju postromantičarske evropske harmonije. Izraziti liričar, najbolja djela je ostvario u malim formama, poput klavirskih minijatura ("Lirski komadi"), 25 nordijskih narodnih pjesama i plesova, svite "Holberg", "Poetičnih muzičkih slika", humoreski, solo pjesama. Ostala djela: Klavirski koncert u A-molu, orkestarske svite "Per Gint", "Sigrud Jorsalfar", Gudački kvartet, Koncert za klavir i orkestar, tri violinske sonate, horske kompozicije.
1884. - Američki filmski glumac Hari Lengdon (Harry), jedan od najboljih komičara nijemog filma, rođen je na današnji dan. U filmskim burleskama je najčešće tumačio uloge sramežljivih sanjalica, obojene gorčinom i destruktivnošću. Filmovi: "Siledžija", "Dugačke pantalone", "Troje su već gomila".
1919. - U direktnom letu od Nju Faundlenda do Irske, koji je trajao deset sati i 12 minuta, engleski piloti Artur Braun (Arthur Brown) i Džon Olkok (John Alcock) prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. U maju 1927., Atlantik je preletio Amerikanac Čarls Lindberg (Charles), koji je u avionu bio sam.
Meri Cetinić, jedna od najboljih pop pjevačica regije, slavi 73. rođendan
1953. - U Splitu rođena Meri Cetinić, jedna od najboljih pop pjevačica hrvatske i cijele regije, pijanistica i kantautorica. Već u 14. godini pobijedila je na “Raspjevanom proljeću” u Splitu, a s 15 je postala članica grupe CHE, i to kao orguljašica. U 17. godini prešla je u grupu “Delfini” kao vokalna solistica, a potom sa Slobodanom Kovačevićem osnovala pop grupu “More” u kojoj je nastupala do kraja 1978. godine, kada je započela uspješnu solo karijeru. Godine 1980., objavila je svoj prvi autorski album “Ja sam žena”. Bio je to prvi album pop muzike koji je u bivšoj SFR Jugoslaviji prodat u dijamantskom tiražu. Meri je dobitnica brojnih diskografskih nagrada. Dva puta je bila proglašena najboljom pjevačicom bivše SFR Jugoslavije. Uz mnoga priznanja i osvojene festivale, dobitnica je Jugotonove nagrade „Zlatna ptica“ za prodatih milion primjeraka LP nosača zvuka. Redovna je članica Hrvatskog društva skladatelja, a 2002. godine dodijeljen joj je Porin za najbolji album zabavne muzike “Malo mora na mom dlanu”. Živi u Splitu.
1996. - Umrla američka pjevačica Ela Džejn Ficdžerald (Ella Jane Fitzgerald), nekrunisana kraljica džeza, savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Čuvena je po "skat" dijalozima s velikim džez muzičarima - poput Luisa Armstronga, Đuka Elingtona i Vilijama "Kaunta" Bejzija.
2010. - Preminuo Bekim Fehmiu, bard regionalnog glumišta, počinivši samoubistvo hicem iz pištolja. Fehmiu je rođen 1936. godine u Sarajevu. Nakon italijanske okupacije u Drugom svjetskom ratu porodica se iz Sarajeva nakratko odselila u Skadar, a 1941. godine na Kosovo. U Beogradu je završio Akademiju dramskih umetnosti. Glumio je u 41 filmu, a naročito su mu zapažene uloge u filmovima “Specijalno vaspitanje”, “Skupljači perja”, “The Odyssey” (poznat kao “The Adventures of Ulysses”), “Black Sunday”, “Hot years”, “The Deserter” i “Roj”. Nakon uloge Bijelog Bore odigrane na romskom jeziku u filmu Saše Petrovića "Skupljači perja" počeli su ga tražiti strani redatelji, uključujući američke. Taj je film u Kanu nagrađen Zlatnom palmom. U 2001. godini u izdanju Samizdat B92 objavljena je knjiga memoara Bekima Fehmiua s naslovom “Blistavo i strašno”, koja opisuje njegov život od rođenja 1936. u Sarajevu do 1955. godine, kada se pridružio Prištinskom pozorištu.
2023. - Umrla Glenda Džekson (Jackson), britanska glumica i političarka. Bila je jedna od rijetkih izvođačica koja je osvojila američku trostruku glumačku krunu, osvojivši dva Oscara, tri Emmyja i nagradu Tony. Kao članica Laburističke stranke kontinuirano je bila u britanskom parlamentu 23 godine, prvo za Hampstead i Highgate od 1992. do 2010., te Hampstead i Kilburn od 2010. do 2015., nakon promjena granica.