Prije 34 godine granatirana i zapaljena Saborna crkva Svete trojice u Mostaru

Na današnji dan 1992. godine s položaja HVO-a i HV-a granatirana je i zapaljena Saborna crkva Svete trojice u Mostaru. U crkvi je 1888. sahranjen mitropolit Leontije Radulović čije su mošti pronađene 2010. prilikom obnove crkve. Saborna crkva u Mostaru bila je saborni hram Eparhije zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Građena je od 1863. do 1873. i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Veliki prilog za njenu izgradnju poslao je tadašnji sultan Osmanskog Carstva Abdul Aziz, a dio novca darovala je Rusija. Graditelji crkve bili su Hercegovac Spasoje Vulić i poznati neimar Andreja Damjanov. Veleljepna, monumentalna i živopisna crkva, koja se nalazi na lokaciji Brankovac, posvećena Svetoj trojici, bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu.

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Bendžamin Frenklin dokazao da su munje elektricitet 1752. - Bendžamin Frenklin (Benjamin Franklin), američki državnik, filozof, izumitelj, fizičar, ekonomist i književnik, izveo je čuveni eksperiment, podigavši u zrak papirnatog zmaja tokom nevremena u Filadelfiji, da bi dokazao da su munje zapravo elektricitet. Tako je postavio novu teoriju elektriciteta, dokazujući postojanje pozitivnog i negativnog električnog naboja. Osim toga, otkrio je tok i svojstva Golfske struje, te pronašao gromobran. Godine 1775., postao je član Kongresa SAD-a i jedan od autora Deklaracije nezavisnosti. 1843. - Rođen norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grig, koji je, inspirišući se nacionalnim folklorom, afirmisao norvešku muziku u svijetu. Posebno je značajan njegov doprinos razvoju postromantičarske evropske harmonije. Izraziti liričar, najbolja djela je ostvario u malim formama, poput klavirskih minijatura ("Lirski komadi"), 25 nordijskih narodnih pjesama i plesova, svite "Holberg", "Poetičnih muzičkih slika", humoreski, solo pjesama. Ostala djela: Klavirski koncert u A-molu, orkestarske svite "Per Gint", "Sigrud Jorsalfar", Gudački kvartet, Koncert za klavir i orkestar, tri violinske sonate, horske kompozicije. 1884. - Američki filmski glumac Hari Lengdon (Harry), jedan od najboljih komičara nijemog filma, rođen je na današnji dan. U filmskim burleskama je najčešće tumačio uloge sramežljivih sanjalica, obojene gorčinom i destruktivnošću. Filmovi: "Siledžija", "Dugačke pantalone", "Troje su već gomila". 1919. - U direktnom letu od Nju Faundlenda do Irske, koji je trajao deset sati i 12 minuta, engleski piloti Artur Braun (Arthur Brown) i Džon Olkok (John Alcock) prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. U maju 1927., Atlantik je preletio Amerikanac Čarls Lindberg (Charles), koji je u avionu bio sam.

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