Vlada RS-a usvojila rebalans budžeta: Najavili povećanje penzija i plata entitetskih službenika

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, kojim se budžetski okvir povećava za 1,116 milijardi KM.

Kako je saopćila ministrica finansija Zora Vidović, od augusta se planira novo povećanje plata u javnom sektoru, kao i rast penzija.

- Prvo povećanje je bilo u aprilu, za pet posto, a naredno će se desiti u istom iznosu za pet posto u augustu. To je negdje ukupno blizu 10,3 posto. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je milijardu i 526 miliona KM, ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu - navela je Vidović.

Pored povećanja penzija, Vlada je predvidjela i 31,2 miliona KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima.

- Penzioneri koji imaju ispodprosječne penzije dobit će 120 KM, a oni koji imaju iznadprosječna primanja 80 KM - dodala je Vidović.

Na istoj sjednici usvojena je i odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu, čime je gornja granica zaduženja povećana za 804 miliona KM.

- U ovoj godini bili smo predvidjeli 1.690.900.000 KM, a sada predlažemo 2.495.000.000 KM. Od ovih 804 miliona KM, u investicije apsolutno ide 680 miliona, dok ostatak ide za dugove i izmirenje obaveza - rekla je Vidović.

Prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, koji je usvojen na sjednici Vlade Republike Srpske, treba potvrditi i Narodna skupština Republike Srpske.