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PONOVNO ŠIRENJE MRŽNJE

Sramotna izjava Dodika: Naši vjekovni neprijatelji su muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo

Njegove izjave izazvale su oštre kritike i otvorile nova pitanja o političkom dijalogu u Bosni i Hercegovini

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

B. A.

prije 1 sat 53 minute

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je izazvao brojne reakcije u javnosti nakon izjava koje je dao govoreći o političkim odnosima u Bosni i Hercegovini i ulozi međunarodne zajednice.

Kako prenosi RTRS, Dodik je, komentarišući pitanje imenovanja novog visokog predstavnika, izjavio da su "vjekovni neprijatelji muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo".

- Što se nas tiče, naši vjekovni neprijatelji su muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo - kazao je Dodik.

Njegove riječi izazvale su kritike javnosti, uz ocjene da takva retorika dodatno produbljuje političke i društvene podjele u Bosni i Hercegovini.

Posebno je otvoreno pitanje kako se takve izjave uklapaju u pozive međunarodnih zvaničnika na postizanje dogovora domaćih političkih predstavnika bez posredovanja stranih institucija.

# MUSLIMANI
# MRŽNJA
# SARAJEVO
# MILORAD DODIK
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