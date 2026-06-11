Sramotna izjava Dodika: Naši vjekovni neprijatelji su muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je izazvao brojne reakcije u javnosti nakon izjava koje je dao govoreći o političkim odnosima u Bosni i Hercegovini i ulozi međunarodne zajednice.

Kako prenosi RTRS, Dodik je, komentarišući pitanje imenovanja novog visokog predstavnika, izjavio da su "vjekovni neprijatelji muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo".

- Što se nas tiče, naši vjekovni neprijatelji su muslimani koji izražavaju politiku kroz političko Sarajevo - kazao je Dodik.

Njegove riječi izazvale su kritike javnosti, uz ocjene da takva retorika dodatno produbljuje političke i društvene podjele u Bosni i Hercegovini.

Posebno je otvoreno pitanje kako se takve izjave uklapaju u pozive međunarodnih zvaničnika na postizanje dogovora domaćih političkih predstavnika bez posredovanja stranih institucija.