Dodik: Savo Minić je jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD-a za predsjednika RS-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Bijeljini da je Savo Minić jedan od najozbiljnijih kandidata te stranke za funkciju predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru.

Dodik je poručio da Minić predstavlja snažnu kadrovsku ponudu SNSD-a u ovom trenutku, naglašavajući da ima povjerenje u njegovu kandidaturu.

- Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori, doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno povjerenje u Savu Minića - rekao je Dodik.

On je dodao da, prema rezultatima istraživanja, SNSD bilježi visok rejting.

Govoreći o mogućem nastavku koalicije nakon izbora, Dodik je istakao da očekuje njen kontinuitet, naglašavajući da je zadovoljan odnosima unutar partnera u vlasti.

- Mi se razumijemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji – Republici Srpskoj i nastavljamo to da radimo. Poraz na izborima nije opcija, posebno ne sa ovakvom opozicijom - rekao je Dodik, prenosi Srna.

Podsjetio je i da je ranije govorio kako SNSD ima više potencijalnih imena za ključne funkcije.

U javnosti se već ranije spekulisalo da bi Željka Cvijanović mogla biti kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dok se Savo Minić najčešće pominje kao mogući kandidat za predsjednika Republike Srpske.