U većem dijelu BiH saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, mogući odroni

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone, kažu iz BIHAMK-a. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Radovi na putu

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 07 do 07 sati (osim vikenda) vozila će saobraćati naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.