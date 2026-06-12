Gest za primjer: Navijač koji je dovio za Zmajeve poklonio nagradu džematliji iz Srebrenice

Nakon što je, kao znak zahvalnosti za iskrenu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i ljubav prema domovini, nagrađen putovanjem na umru, Šečić je donio odluku koja je oduševila mnoge.

Elvedin Šečić, navijač iz Bugojna koji živi i radi u Norveškoj (Norway), a čija je fotografija s podignutim rukama u dovi tokom dramatične utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Kardifu (Cardiff) obišla region i ganula hiljade ljudi, još jednom je pokazao svoju ljudsku veličinu.

Umjesto da nagradu iskoristi za sebe, odlučio je da je pokloni jednom džematliji iz Srebrenice.

Tu informaciju potvrdili su organizatori, naglasivši da je riječ o gesti koja najbolje oslikava karakter čovjeka koji je već osvojio simpatije javnosti svojom skromnošću, vjerom i iskrenošću.

- Naš hadžija je odlučio da ovu umru pokloni dalje, jednom džematliji iz Srebrenice, pokazujući još jednom veličinu svog srca, humanost i nesebičnost. O detaljima ove lijepe priče javnost ćemo uskoro detaljnije obavijestiti - poručili su.

Šečić je postao poznat široj javnosti nakon što su televizijske kamere tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Velsa (Wales) zabilježile trenutak u kojem je, u tišini i s podignutim rukama, učio dovu za Zmajeve.

U brojnim medijskim istupima isticao je da nije učinio ništa posebno te da su emocije koje je pokazao bile iste one koje su te večeri osjećali brojni Bosanci i Hercegovci.