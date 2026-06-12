Premijer Nikšić: Pokažimo zajedništvo, ponos i podršku, sretno Zmajevi!

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

- Dragi građani Bosne i Hercegovine,

Ovih dana svi osjećamo isto nadu, ponos i vjeru u naše Zmajeve. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je veliki izazov, ali i velika prilika da još jednom obraduje cijelu zemlju. Zato danas imamo jednostavan zadatak: pokazati da smo uz njih.

Pozivam građane širom Bosne i Hercegovine da obuku dres reprezentacije, ponesu šal, zastavu ili neko drugo obilježje naših Zmajeva. Nije važno jeste li na poslu, u školi, na fakultetu ili na ulici. Važno je da naši reprezentativci vide i osjete da iza njih stoje milioni ljudi koji vjeruju u njih.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pružala je podršku našim sportistima i reprezentaciji i u trenucima kada je bilo teško, jer smo vjerovali u njihov rad, talenat i posvećenost.

Sport je jedna od rijetkih stvari koja nas okuplja bez podjela i podsjeća da smo najjači kada vjerujemo jedni u druge. Zato danas pokažimo zajedništvo, ponos i podršku.

Neka Bosna i Hercegovina bude u plavo-žutim bojama. Neka se vidi da navijamo za isti grb, dres, istu zastavu. Budimo uz Zmajeve i prije prvog sudijskog zvižduka, a onda zajedno navijajmo za novu pobjedu.

Danas smo jedan tim. Jedna reprezentacija. Jedna Bosna i Hercegovina.

Sretno, Zmajevi! Bosna i Hercegovina je uz vas - poručio je premijer Nikšić.