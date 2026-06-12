Manjača pod posebnim režimom: Vježba OS BiH donosi obustave saobraćaja

Tokom realizacije vježbe „Dinamičan odgovor 26-6“ na području Manjače dolazit će do privremene obustave saobraćaja na putnim pravcima Stričići – Han Kola i Han Kola – Stričići. Aktivnosti Oružanih snaga BiH planirane su u periodu od 8. do 17. juna.

U vježbi učestvuju jedinice 6. pješadijske brigade uz podršku borbenih jedinica Oružanih snaga BiH, a cilj je prikaz operativnih sposobnosti. Na poligonu će se koristiti formacijska sredstva te bojeva i manevarska municija.

Posebne aktivnosti planirane su za 16. juni kada će se izvoditi LFX – bojeva gađanja, kao i 17. juni kada je predviđen DVDay, dan visokih zvanica. Tom prilikom vršit će se artiljerijsko gađanje iz oružja H 122 mm, MB 120 mm i MB 60 mm.